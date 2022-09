“Estem començant els preparatius per quan arribi el centenari de l’entitat”

Entrevista a Ramon Mascaró, president de l’Agrupació Fotgràfica d’Igualada

L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada encareu el camí per arribar als 100 anys. Com va néixer l’entitat?

A Igualada en aquella època -estem parlant de finals dels anys 20- no estava a l’abast de tothom aconseguir un equip fotogràfic i gaudir d’una estabilitat econòmica que pogués permetre tenir el temps, per dedicar-se en aquest cas a la fotografia. Uns quants joves, amb inquietuds semblants i una afecció en comú, es trobaven assíduament fent un cafè al bar dels caçadors i tot xerrant anaven recopilant coneixements d’una novetat aleshores com era la fotografia.

Al 1929, en Ramon Godó, Josep M. Lladó, Josep Castelltort (El Truco), Josep Pomés, Procopi Llucià i Celestí Riba van elaborar un primer llistat d’associats per tal de fundar l’AFI, l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. El 12 d’octubre del 1930 es va fer la primera assemblea general on es van aprovar els estatuts i es va elegir Agustí Mata com el primer president.

Actualment quants socis sou a l’Associació? Si una persona està interessada en formar-ne part, què ha de fer?

Actualment som un centenar de socis, que poden gaudir del estudi de llum, de les activitats que organitzem, com poden ser tallers, sortides i cursets, entre altres. Per fer-se soci, cal nomes enviar un correu a activitatsafi@gmail.com, aleshores ja ens posem en contacte amb l’interessat.

Durant tot el mes d’octubre dureu a terme una sèrie d’activitats per anar fent camí cap aquests 100 anys. Per què heu decidit fer-les quan encara falten 8 anys?

Activitats exactament no són, jo diria que són els preparatius per quan arribi la celebració dels 100 anys estigui tot a punt. Precisament hem de començar ara, 8 anys abans. Això què vol dir: doncs que hi ha un treball molt important de recopilació de documents, fotografies, papers diversos que ens expliquen la nostra història i la història de la fotografia. Serà un document històric que tenim el deure de preservar.

Estem editant un vídeo de tota la història de l’AFI, organitzarem exposicions d’obres inèdites i prou curioses de persones molt conegudes, associats de l’AFI. Tenim des del 1932 fins el 1969 els nostres butlletins que cada mes sortien amb escrits, dibuixos a la ploma, fotografies i anuncis, tot prou interessant i que ens descriu d’alguna manera la vida quotidiana Igualada.

En què consistiran aquestes activitats?

El dia 8 d’octubre, s’inaugura una exposició a la Sala Municipal, molt interessant, en motiu dels 90 anys el primer butlletí publicat per l’AFI, que convido a tothom ha visitar-la. El dia 22 d’octubre, es presenta el 1r volum “Fons fotogràfic de l’AFI. 1929 – 1973”, on es mostren les fotografies que hores d’ara estan dipositades al Arxiu Comarcal de l’Anoia. Són fotografies artístiques dels millors fotògrafs del moment, com Antoni Campanyà, Joaquim Pla Janini, José Ortiz Echagüe, entre altres. La bona relació amb els artistes del moment i el prestigi adquirit per l’AFI, feia que aquest artistes volguessin exposar i vincular-se a la nostra entitat.

Presentareu un llibre del fons fotogràfic de l’entitat des del 1929 fins el 1973. Com ha estat el procés de creació d’aquest llibre?

Era l’any 1929 que es van iniciar els primers passos per a la creació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. Aquest any també es va iniciar l’Arxiu de Fotografies Artístiques que hauria de contenir totes les fotografies guanyadores dels concursos socials, locals, nacionals he internacionals i una cosa important per a l’Agrupació, les donacions d’autors que per motius diversos deixaven una o diverses obres en aquesta entitat. En passar dels anys aquest arxiu va anant augmentant fins a tenir un total de gairebé 2000 fotografies.

L’any 2020 com a conseqüència d’haver de traslladar l’entitat a un altre local, es va acordar en junta que es traslladarien aquestes fotografies a l’Arxiu Històric Municipal que alhora està ubicat dins de l’Arxiu Històric Comarcal de l’Anoia, perquè tingués les condicions adequades per a la seva conservació. Aleshores també es va decidir fer un llibre, que estigués a l’abast de tothom que vulgui veure i gaudir d’aquestes fotografies.

La tasca comença per recopilar informació i fer una base de dades, contrastar, noms d’autors, identificació de les obres, dates, etc. En aquest cas al ser un llibre de fotografies, una tasca important és l’escanejat de les fotos i la posterior edició per tal de que cada obra sigui reproduïda el més semblant al original.

Mitjançant un conveni entre l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada, es van digitalitzar totes les fotografies (estem parlant d’unes 2000 obres).

Seguidament es va passar al disseny de les tapes i la maquetació , la composició de les fotografies dintre les pàgines, els noms d’autors, anys, anagrames i dibuixos a la ploma (fets per socis de l’AFI). Després de 10 mesos es va imprimir el primer volum dels anys 1929 al 1973, de 240 pàgines.

Hi ha previst un segon volum amb fotografies dels anys posteriors?

Tindrem dos volums més, de fet, tenim tota la informació ja complerta a la base de dades. La previsió és tenir els dos volums següents abans de l’agost del 2023, son fotografies del nostre arxiu fins l’any 2020.

El primer volum que tenim editat, ja es pot fer la reserva a l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.