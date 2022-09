El Govern llança un moneder digital per portar targetes al mòbil

El Govern llança ‘La meva cartera’, el moneder digital que permetrà tenir tots els títols que emet la Generalitat en format digital i en un únic espai al mòbil, segons han anunciat el vicepresident de l’Executiu, Jordi Puigneró i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon en un acte al Recinte Modernista de Sant Pau. La primera incorporació serà la targeta sanitària que estarà disponible partir del 27 de setembre per identificar-se a les farmàcies, primer i progressivament a centres assistencials com el CAP o hospitals. Per identificar-se, s’ha de fer servir un certificat digital: l’idCAT Mòbil. La cartera anirà incorporant carnets com ara el de família nombrosa, el de biblioteques o la T-Mobilitat.

Aquest moneder neix amb la voluntat de ser el “moneder digital de Catalunya” i incorporarà títols “d’entitats privades” del món de la cultura i l’esport abans de finals d’any, segons ha explicat Puigneró. L’estrena de l’aplicació serà amb la targeta sanitària perquè és la “té tothom” pel sol fet de residir a Catalunya. Els ciutadans podran demanar la seva medicació des del mòbil a partir de dimarts a les 3.200 farmàcies catalanes. Argimon ha detallat que s’ha optat per començar per les farmàcies perquè tecnològicament estan preparades. Els centres d’atenció primària s’hi aniran adaptant “de forma gradual”, ja que ara només un 40% dels CAP poden llegir les targetes al mòbil. Per fer-ho servir, s’ha d’entrar al web lamevacartera.gencat.cat i crear un accés directe en forma d’icona a la pàgina d’inici del telèfon. Un cop dins de l’aplicació, cal acceptar el tractament de les dades personals i identificar-se amb l’idCAT i ja es poden descarregar els títols. D’aquesta manera, el moneder digital serà “una forma de garantir que la teva identitat viatja amb tu”, ha dit la directora general de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, Ester Manzano. ‘La meva cartera’ no es baixa en forma d’app sinó d’accés directe a una pàgina web, una opció que s’ha triat perquè sigui fàcil accedir a les targetes digitals des de tots els dispositius, per tenir més control de les dades i per poder afegir funcionalitats. Per exemple, el moneder digital podrà enviar recordatoris als usuaris quan caduqui una targeta i retirarà automàticament el títol que ha expirat, ha detallat Manzano. L’entrada en funcionament d’aquest sistema no aparca el tradicional i la targeta sanitària es podrà seguint fent servir de manera física. “No és una substitució, el sistema complementarà el que ja tenim, és una via addicional”, ha assegurat el president del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, que ha afegit que “no hi ha data de venciment de les targetes físiques “. Els equips d’atenció telefònica del 012 i el 061 donarà suport als usuaris que tinguin problemes per descarregar el moneder digital.