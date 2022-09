“Madama Butterfly” a l’Ateneu Cinema, en directe des del Royal Opera House de Londres

Dimarts 28 de setembre torna a l’Ateneu Cinema les retransmissions en directe d’òpera i ballet. en aquesta ocasió es podrà gaudir de l’òpera de Giacomo Puccini, Madama Butterfly, retransmesa en directe des del Royal Opera House de Londres. La retransmissó de l’òpera començarà a 1/4 de 9 del vespre i té una durada de 190 minuts, inclòs un entremig.

“L’amor no mata, dóna la vida”. Això és el que diu una nit l’oficial Pinkerton a la jove geisha Cio-Cio-San sota el cel estrellat de Nagasaki. Però tots dos aprendran que les paraules i les promeses poden tenir conseqüències terribles. El tinent Pinkerton ha negociat amb Goro per casar-se amb Cio-Cio-San (Butterfly). El casament està a punt de tenir lloc i Pinkerton està inspeccionant la casa que està inclosa en el contracte matrimonial. El cònsol americà i Pinkerton briden per Amèrica i Sharpless pregunta a Pinkerton si no està simplement enamorat de Butterfly; Pinkerton no n’està segur, però vol posseir-la encara que sap que això pot fer-li mal.

Aquesta òpera de Giacomo Puccini, que inclou l’ària de Butterfly “Un bel dì, vedremo” (“Un bell dia veurem”) i el “cor a boca tancada”, és fascinant i absolutament esquinçadora. La producció exquisida de Moshe Leiser i Patrice Caurier està inspirada en imatges europees del Japó del segle XIX. 