L’escorxador acollirà la 3a Igualada Model Expo – ForoSlot aquest cap de setmana

La cita anual imprescindible per als amants del modelisme, slot i les miniatures torna amb més força que mai. L’Igualada Model Expo – FOROSLOT 2025 es prepara per acollir aquest cap de setmana del 12 i 13 d’abril, la seva 3a edició. Una edició que creix en metres d’exposició i inclou la presència de fabricants internacionals que situen la fira com un esdeveniment de referència al sud d’Europa.

Amb l’objectiu de créixer, millorar i consolidar-se com una trobada essencial per a professionals, col·leccionistes i aficionats, l’edició d’enguany presenta importants millores i una aposta clara per la internacionalització del saló.

Entre les principals novetats destaquen: una nova carpa gegant destinada a circuits de slot de grans dimensions, oferint espectacles visuals inèdits. A més, s’amplia la zona de jocs de guerra de sobretaula, amb especial atenció a les recreacions històriques de la Guerra Civil Espanyola.

La zona noble del recinte acollirà, per primera vegada, un espai reservat exclusivament a fabricants, amb una presència més destacada i diversa que mai, afavorint el contacte directe amb el públic i la presentació de novetats.

Amb l’objectiu de fer créixer l’afició entre les noves generacions, s’habilitaran espais familiars amb tallers de pintura, construccions tipus “brick”, i activitats pensades especialment per als més petits.

Amb aquesta edició, IME – FOROSLOT es reafirma com una cita clau per al món del hobby, el modelisme i el col·leccionisme, convertint-se en un veritable espai de trobada per a tots els amants d’aquesta passió.