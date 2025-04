Col·locades 14 caixes niu a Piera per controlar la processionària

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Vila de Piera ha instal·lat 14 caixes niu als barris de Can Bou i Can Bonastre com a part d’una nova actuació dins del pla anual de control de la processionària. Aquesta iniciativa té com a objectiu potenciar el control biològic d’aquesta plaga mitjançant la presència natural d’ocells insectívors.

El municipi de Piera, caracteritzat per una àmplia extensió de boscos i zones verdes, es veu especialment afectat per l’expansió de la processionària del pi. És per això que, cada any, es duen a terme diverses mesures per combatre aquesta espècie, especialment en zones verdes, equipaments municipals i àrees amb alta afluència de persones.

Fins ara, les principals accions han estat els tractaments d’endoteràpia als pins i la col·locació puntual d’anells de seguiment. Ara s’hi afegeix la instal·lació de caixes niu per a mallerengues, una espècie d’ocell insectívor autòcton que pot ajudar de manera efectiva a reduir la població d’aquestes erugues.

Aquestes caixes niu tenen la funció de compensar la manca de cavitats naturals als pins, facilitant així la nidificació d’ocells útils per al control de la plaga. Les mallerengues s’alimenten d’insectes i poden capturar les erugues de processionària tant en moviment com dins de les bosses quan aquestes comencen a desfer-se.