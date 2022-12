ERC considera que la capitalitat de la cultura catalana s’ha desaprofitat i reclama invertir més en cultura

Després d’un any que Igualada hagi ostentat el títol de Capital de la Cultura Catalana, el grup municipal ERC assenyala la manca d’impacte a mig i llarg termini que tindrà aquesta iniciativa. Els republicans lamenten que el govern actual “no ha sabut aprofitar la oportunitat per democratitzar la cultura a la ciutat i fer-la accessible a tothom”.

Alba Vergés i Enric Conill posen de relleu que, en els darrers 12 mesos, a Igualada “no s’ha creat res de nou i transformador que pugui tenir una continuïtat”, i retreu a l’executiu que la Capitalitat no hagi generat “cap mena de llegat cultural perdurable”. També apunten que “s’ha perdut la oportunitat d’aprofitar l’esdeveniment per fer els deures pendents que té la ciutat en el camp cultural”. Així, acusen el govern de Marc Castells d’utilitzar la Capitalitat com “una campanya publicitària encoberta de cara a les eleccions municipals”.

Reclamen transparència econòmica

Els republicans demanen a l’actual equip de govern que “faci un exercici de transparència” i publiqui totes les despeses i els ingressos derivats de la capitalitat. També reclamen que s’aclareixi si hi ha hagut aportacions d’altres administracions.

Cal que Igualada es posi al dia en l’àmbit cultural

Des d’ERC Igualada remarquen la necessitat de planificar la cultura a través d’un Pla d’Acció Cultural i l’actualització del Pla d’Equipaments, de manera col·laborativa amb les entitats i gestors culturals de la ciutat. A més, defensen que la ciutat necessita un auditori: “La Basílica de Santa Maria, el Teatre Municipal o la pista de Les Comes no són els llocs ideals per a un teixit social que genera i consumeix actuacions musicals de primer nivell”. També recorden que altres ciutats mitjanes com Vilafranca, Vic o Vilanova i la Geltrú ja fa més d’una dècada que compten amb aquest tipus d’equipament.

Pel que fa als “deures pendents” de la ciutat en l’àmbit cultural, ERC Igualada defensa la creació d’un centre d’arts visuals i plàstiques; impulsar el projecte Casa de la Música; habilitar l’Escorxador com a espai d’entitats i crear una Oficina de suport a les entitats. També proposen ampliar l’oferta de l’Escola Municipal de Teatre La Tarima, amb teatre musical, teatre de carrer, tècniques de circ i teatre per a gent gran. Una altra de les demandes dels republicans és reformular el Festival Anòlia com a plataforma per a tots els grups i estils musicals d’Igualada i la Conca d’Òdena.

ERC lamenta que no s’hagi fet arribar la cultura a tots els barris

Els republicans consideren que el govern actual hauria d’haver fet arribar les activitats de la Capitalitat a tots els barris, “per donar resposta a les seves necessitats culturals diverses” i, sobretot, “per fer front a les desigualtats en el dret a participar de la vida cultural de la ciutat”. “Aquesta era una gran oportunitat per democratitzar la cultura a la nostra ciutat, fer-la accessible a tothom i fer cohesió social, però no s’ha sabut fer”, remarquen. Precisament, un dels punts que critica ERC Igualada és el procés participatiu que es va celebrar per establir la programació de les activitats culturals previstes per l’any 2022, “on 40 entitats es van haver d’enfrontar entre elles amb el vot popular com a únic criteri d’avaluació”.