ERC Anoia celebra que el govern espanyol no limiti la despesa municipal

Aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat la suspensió de les regles fiscals per als anys 2020 i 2021, una reivindicació que fa anys que reclamaven des de diversos partits polítics. Aquesta mesura permetrà a tots els ajuntaments fer ús del seu romanent acumulat per tal de poder afrontar amb tots els recursos econòmics disponibles les conseqüències derivades de la pandèmia.

Des d’Esquerra Anoia “celebren” aquesta decisió “històricament reclamada i que respon al sentit comú” ja que “que els ajuntaments puguem fer servir els estalvis acumulats durant anys per revertir-los al municipi és del tot lògic, el que no era lògic era que l’estat espanyol ens ho prohibís i no poguéssim fer ús d’aquests diners”.

Segons els republicans, “es demostra que el municipalisme republicà vam fer bé en plantar-nos anunciant que cap ajuntament lliuraria els romanents a l’Estat” així com també justifiquen de manera contundent el vot contrari “al Decret del govern PSOE-Podemos que pretenia atemptar contra l’autonomia municipal i fer ús dels diners acumulats per els ajuntaments i, per tant per als ciutadans”.

Finalment des d’ERC asseguren que “continuem exigint a l’Estat que posi a disposició dels ajuntaments el fons COVID de 5.000 milions per atendre les despeses derivades de la pandèmia i per al suport al teixit econòmic i social” així com “també que garanteixin la participació del municipalisme en els fons europeus de reconstrucció”