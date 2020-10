Denunciat un conductor per circular borratxo i sense carnet a Piera

Els Mossos han denunciat penalment un home, de 42 anys i veí de Piera, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària perquè circulava borratxo i sense carnet de conduir. Els fets van tenir lloc aquest dimarts, a dos quarts d’una del migdia, en un control de trànsit muntat a la B-224, a Piera. Quan la policia va comprovar la documentació, van observar que l’home duia un permís de circulació moldau, que no habilita a conduir a l’Estat. A més, presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol. L’home va donar un resultat positiu d’1,45 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat, gairebé sis vegades per sobre del màxim permès. Ara haurà de comparèixer davant dels Jutjats quan sigui requerit.

