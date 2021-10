La setmana passada l’Ajuntament d’Igualada publicava que els índex de recollida selectiva a la ciutat milloraven, però tot i això esta en només un 38% del total de brossa recollida. Per tant, encara hi ha molt camí per recórrer. En alguns pobles de l’Anoia ja hi ha el sistema porta a porta que està donant grans resultats, però a les ciutats més grans és més difícil d’implementar. És per això que aquesta setmana us preguntem:

