Àuria obre inscripcions a una nova formació d’auxiliar polivalent de magatzem amb el suport de Buff

El Punt Formatiu Incorpora d’Àuria torna a posar en marxa una nova edició del curs d’auxiliar polivalent de magatzem, una formació gratuïta orientada a persones amb dificultats d’inserció laboral. El programa, que compta amb la col·laboració de l’empresa tèxtil Original BUFF, s’iniciarà el proper 18 de setembre i s’allargarà fins al 5 de desembre. Les inscripcions ja estan obertes, i les places són limitades.

La formació inclou 280 hores, de les quals 90 corresponen a pràctiques no laborals dins d’entorns productius reals gràcies a l’acollida de moltes en empreses del territori . L’horari serà de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Aquesta proposta combina formació teòrica i molt pràctica per afavorir l’adquisició de competències tècniques i transversals, indispensables per a la incorporació al mercat laboral.

Els continguts del curs estan dissenyats de manera específica per garantir una preparació integral: inclouen mòduls de gestió de magatzem, preparació de comandes, manipulació d’aliments, ús de maquinària bàsica, logística i paletització, així com la gestió de missatgeria, control d’inventaris i devolucions. També s’hi imparteixen 75 hores de competències transversals i 20 hores de capacitació digital, per facilitar el creixement personal i l’autonomia tecnològica.

Coordinat amb els agents de dinamització territorial

Aquest programa formatiu es duu a terme com a Punt Formatiu Incorpora de la Fundació “la Caixa” i es coordina amb altres agents de dinamització del territori i també amb el serveis formatius laborals d’Àuria, ubicat a Sesoliveres, que acompanya les persones amb especials dificultats en el seu procés d’aprenentatge i formació laboral. El curs permet un coneixement pràctic del sistema productiu i logístic des de dins, promovent que aquest tipus de formacions puguin ser una porta d’entrada directa al món laboral.

L’equip tècnic d’Àuria remarca que “formar en contextos reals i de la mà de les empreses del territori és clau per augmentar l’eficàcia dels processos d’inserció”. En aquest sentit, l’acord de col·laboració amb BUFF ha permès, al llarg dels anys, generar formacions a les seves instal·lacions d’Igualada, oferir pràctiques no laborals i contribuir així a la creació d’oportunitats d’ocupació, especialment per a les persones amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció. Una sinergia que contempla una temporalitat prou extensa perquè l’empresa conegui les capacitats de les persones participants, ajudant a crear oportunitats úniques les quals són fonts d’aprenentatge que en processos estàndards de selecció no es donarien.

Gràcies a aquest programa formatiu en magatzem, només durant el 2024 s’ha assolit un índex d’inserció del 32,5 %, i les dades del primer semestre del 2025 indiquen un increment de 12 punts respecte a l’any anterior. Aquest èxit evidencia l’impacte de les formacions ajustades a la demanda del territori i a les característiques individuals de les persones. A més del perfil d’auxiliar de magatzem, el Punt Formatiu Incorpora també ofereix altres itineraris vinculats als serveis auxiliars i l’atenció al públic, sectors amb alta ocupabilitat.

Els interessats en rebre informació poden formalitzar la inscripció accedint al formulari en línia mitjançant aquest enllaç.