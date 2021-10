Poble Actiu acusa Castells de “tornar a vendre fum” amb la regulació dels patinets

Si el govern Castells presentava aquesta setmana propostes en relació als patinets, Poble Actiu ha respost de forma contundent acusant el govern municipal de “no haver fet res en 10 anys per garantir una mobilitat segura i sostenible a la ciutat”. Poble Actiu valora positivament fer una campanya cívica per fomentar el bon ús dels patinets, però creuen que això no aborda l’arrel del problema, que és “no disposar d’una xarxa de carrils bici per circular-hi els patinets”. La candidatura municipalista ha exposat que “si Igualada tingués una xarxa de carrils bici extensa i connectada, els patinets no serien un problema perquè passarien pel carril bici enlloc de circular per la vorera”.

Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha reclamat planificar una ciutat pensada per vianants i bicicletes i que governar és més que “vendre fum” amb campanyes de propaganda sobre els patinets. En aquest sentit, ha destacat que Castells “gasta més diners en campanyes de propaganda que en accions concretes per millorar la mobilitat” i ha recordat que una de les seves propostes pels pressupostos del 2022 era crear quatre grans eixos de carrils bici però que Castells la va descartar perquè “per això no hi ha diners”.

Passeig Verdaguer

La candidatura municipalista ha recordat que “a Igualada tenim un problema amb la seguretat viària i que ho demostra el nombre d’accidents que s’han produït els darrers anys”. Respecte al Passeig Verdaguer, consideren que el govern Castells ha realitzat “actuacions mínimes”, com la col·locació de plaques de cautxú o de radars per alertar de la velocitat de forma temporal, però que “no s’aborda el problema de fons del Passeig que és l’excés de trànsit”. De fet, critiquen els radars de velocitat hagin estat mesures temporals i que no s’instal·lin de forma permanent radars per limitar la velocitat.

Poble Actiu considera que s’ha de reduir el volum de trajectes i per això plantegen una reforma integral del Passeig Verdaguer que impliqui passar de “8 carrils per a cotxes”, com és actualment, a la proposta de “1 carril de circulació de cotxe per sentit, 1 carril d’aparcament i 1 carril bici”. Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha destacat que el Passeig ha de passar de ser “una autopista de 8 carrils per cotxes a un carrer on s’hi pugui passejar de forma segura”. Consideren urgent treure el carril bici del centre del Passeig Verdaguer per reduir els accidents, i col·locar-lo de forma segregada a la calçada tant per garantir la seguretat dels vianants com dels ciclistes. Els carrils bici són carrils per desplaçar-se de forma ràpida i segura i, per això, consideren que el carril bici del Passeig no funciona perquè està compartint espai amb els vianants.

Camins escolars

Més enllà del problema del Passeig Verdaguer, Poble Actiu considera que l’altre focus d’inseguretat viària de la ciutat és l’entorn dels centres educatius. La candidatura municipalista, que porta mesos mantenint reunions amb diferents Associacions de Famílies d’Alumnes, ha exposat que els centres educatius reclamen que els camins escolars siguin segurs i que es realitzin les intervencions urbanístiques necessàries per millorar els accessos. En aquest sentit, Neus Carles, defensa que les entrades i sortides de les escoles demostren que “tenim un problema de seguretat viària” i que “cal fer de forma urgent canvis urbanístics perquè els camins escolars deixin de ser camins insegurs”.

Entre les propostes de Poble Actiu per reduir la velocitat de circulació, tant a les entrades i sortides de les escoles com a tota la ciutat, han reclamat posar passos de vianants elevats, radars limitadors de la velocitat i plaques de cautxú de forma permanent a tots els carrers on hi ha problemes de velocitat. En aquest sentit, han destacat els problemes que hi ha en carrers com l’Avinguda Catalunya, especialment a l’alçada de l’escola Dolors Martí, “que ha de deixar de ser una carretera per convertir-se en un carrer”. També reclamen que, tant pel que fa l’ús del cotxe com del patinet, la policial sigui estricte sancionant i així es redueixin els comportaments incívics.