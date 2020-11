Enquesta: Et vacunaràs quan surti la vacuna del coronavirus?

En les darreres setmanes s’han anunciat els resultat preeliminars de dues vacunes impulsades per farmacèutiques estatunidenques per tal d’immunitzar-nos contra el coronavirus. La primera d’elles, del fabricant Pfizer s’anunciava amb una efectivitat del 90%, mentre que la impulsada per Moderna arribaria al 94%. A l’espera que finalment surtin al mercat, cosa que s’espera per a principis del proper any, molts països ja han començat a fer reserves d’aquestes vacunes. Des de l’arribada del coronavirus, però, també hi ha hagut corrents negacionistes que aposten per no vacunar-se. És per això que aquesta setmana us preguntem:

