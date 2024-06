Endesa presenta a Veciana l’instrument de participació ciutadana per la construcció dels parcs eòlics de La Maçana i Vilella

L’instrument de participació ciutadana està obert a inversors particulars, empreses i organismes públics de la comarca

Endesa, a través de la seva filial de renovables, Enel Green Power España (EGPE), ha presentat a Veciana l’instrument de participació local per a la construcció de dos Parcs Eòlics a la comarca de l’Anoia, tal com estableix el Decret Llei 24/2021 d’acceleració del desplegament de les energies renovables i distribuïdes participades de la Generalitat de Catalunya. Així, els veïns i veïnes de la comarca poden fer efectiva la seva voluntat d’invertir en els parcs a través de la web de l’empresa, tant per La Maçana com per Vilella.

L’instrument financer suposa una oportunitat d’inversió en la construcció dels parcs eòlics de La Maçana i Vilella amb l’objectiu de promoure el desenvolupament socioeconòmic del territori. Aquest instrument de participació local forma part del Pla de Valor Compartit que la companyia presenta al territori, que inclou diferents propostes relatives a ocupació, projectes socials, desenvolupament mediambiental, protecció de la biodiversitat i producció d’energia renovable.

La Maçana i Vilella

El parc de La Maçana està situat entre els municipis de Rubió, Prats de Rei i Copons i preveu la instal·lació de 50 MW de potència a través de 9 aerogeneradors amb una inversió aproximada de 50 milions d’euros.

El Parc de Vilella, que consta de 7 aerogeneradors, està situat als municipis de Copons, Veciana, Rubió, Prats de Rei i Sant Martí Sesgueioles amb una inversió aproximada de 37 milions d’euros, preveu la instal·lació de 36,75 MW de potència.

Amb la potència instal·lada acumulada dels dos projectes es generarien aproximadament 223 GWh/any, una generació que equivaldria a satisfer dues vegades el consum elèctric anual de les llars de la comarca de l’Anoia.

Qui pot participar com a inversor/a?

Aquest instrument financer està dirigit als veïns i veïnes de la comarca de l’Anoia i als municipis limítrofs a les àrees del parc que estan en altres comarques.

• Inversors particulars: persones físiques amb més de dos anys d’empadronament al territori.

• Empreses i organismes públics de la comarca: persones jurídiques amb més de dos anys de presència en el territori.

Les condicions de la inversió són diferents segons la ubicació geogràfica de l’inversor, en el sentit que es dona major rendibilitat als municipis on s’instal·laran els aerogeneradors i la línia d’evacuació.

Inversors dels municipis de Rubió, Prats de Rei, Copons, Veciana i Sant Martí de Sesgueioles: Per obtenir una rendibilitat bonificada igual al 5,082% TIR , cal ser habitant de qualsevol d’aquests municipis. Per aquest col·lectiu es reservarà els primers 500.000 euros del projecte. Veïns empadronats amb una antiguitat mínima de 2 anys d’acord amb el Decret Llei 24-2021. Per optar a aquesta inversió cal reservar la quantitat a invertir durant la fase de captació de reserves. Cal destacar que reservar la inversió no compromet als veïns en cas de no voler participar-hi un cop s’hagi de formalitzar la reserva. També, en el moment de fer efectiva la reserva, es podrà reduir la quantitat final a aportar, però en cap cas augmentar-la.

Inversors de la resta de municipis de la comarca i dels municipis limítrofs a les àrees del parc -Sant Guim de Freixenet, Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix-: Per a la resta d’inversors està prevista una rendibilitat igual al 4,582% TIR. Igual que per als habitants dels municipis prioritaris, reservar la inversió no compromet als veïns en cas de no voler participar-hi un cop s’hagi de formalitzar la reserva. També, en el moment de fer efectiva la reserva, es podrà reduir la quantitat final a aportar, però en cap cas augmentar-la.



Característiques de l’instrument financer

La participació com a inversors es fa via préstec a l’empresa promotora i propietària del projecte (EGPE) a través de la web, tant per La Maçana com per Vilella.

Capital mínim de 500 euros i un màxim de 25.000 euros.

Període d’inversió de 5 anys.

100% garantit mitjançant la garantia corporativa emesa per Endesa S.A. de qualitat Investment Grade (BBB+, Standard & Poor’s).

Fases i dates rellevants de l’instrument de participació local

Febrer 2024: obertura del període de reserves d’inversió . No requereix aportació econòmica. L’inversor adquireix un dret a futur, i Endesa una obligació de donar-hi entrada quan el finançament s’obri en el moment de la posada en funcionament del parc, previst pel 4t trimestre del 2027.

. No requereix aportació econòmica. L’inversor adquireix un dret a futur, i Endesa una obligació de donar-hi entrada quan el finançament s’obri en el moment de la posada en funcionament del parc, previst pel 4t trimestre del 2027. 4t trimestre 2027: obertura finançament. Aquesta fase s’obrirà quan el projecte ja estigui construït i en operació. Els inversors amb reserva prèvia efectuaran les seves aportacions econòmiques i el préstec es formalitzarà.

Aquesta fase s’obrirà quan el projecte ja estigui construït i en operació. Els inversors amb reserva prèvia efectuaran les seves aportacions econòmiques i el préstec es formalitzarà. Durant els primers 5 anys d’operació del parc. Cada 6 mesos els inversors rebran la seva part proporcional de capital invertit més els interessos.

Cada 6 mesos els inversors rebran la seva part proporcional de capital invertit més els interessos. Després de 5 anys d’operació del parc (previsió 2032). Finalització del retorn del préstec (capital i interessos).