Els Moixiganguers s’emporten dos premis a la Nit de Castells

El Centre Cultural de Valls va acollir divendres la Nit de Castells, que va tenir com a principals protagonistes al pilar de 9 amb folre, manilles i puntals dels Castellers de Vilafranca, als Moixiganguers d’Igualada, a la TAP i al casteller reusenc Quim Vilafranca.

La setzena edició de la Nit de Castells –una iniciativa de la Revista Castells, organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Valls i TAC 12– va deixar uns premis repartits entre colles de diferents nivells i territoris, a més d’altres referents vinculats al món casteller.

Els Moixiganguers d’Igualada van guanyar el premi Colla de la temporada, concedit a una colla que no és de gamma extra. És la segona vegada que reben aquesta distinció, després que el 2018 ja la guanyessin. A més, també els van distingir en la nova categoria dels Baròmetre Casteller a les colles més completes en la gamma de 8.

La Nit de Castells va estar conduïda pels periodistes Carles Cortés i Aina Mallol i produïda per TAC 12 i La Xarxa. 27 televisions de tot Catalunya van emetre l’espectacle, que es pot recuperar en el portal de La Xarxa. Presidents, caps de colla i altres dirigents de gairebé seixanta colles van assistir a l’acte, així com altres representats de col·lectius i organismes culturals. També hi van ser presents alcaldes i regidors dels ajuntaments de Tarragona, Vilafranca, Reus, el Vendrell, Terrassa, Mollet, Torredembarra i la Bisbal.