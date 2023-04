Els regidors de Vila de Capellades-CUP deixen el govern

La renúncia es va fer efectiva a la sessió ordinària celebrada aquest dimecres. La regidora Susana Moreno va explicar que “aquesta no ha estat una decisió fàcil, però la gestió del permís amb la parada de Vox al Mercat Municipal ha superat la línia vermella que com a partit no podem acceptar. Per això, amb un ampli consens entre militants i simpatitzants, optem per sortir del govern”.

En el mateix punt l’alcalde, Salvador Vives, en nom de totes les regidores i regidors d’Esquerra agraeix l’acció de govern compartida els darrers 8 anys amb les regidores Susana Moreno i Adela Morera i la darrera legislatura amb el regidor Miquel Sabaté. També destaca que en el govern compartit aquests 8 anys sempre ha prevalgut el consens i la bona feina en benefici dels nostres veïns i veïnes”.

Seguidament Vives va explicar que el grup municipal d’ERC assumiria les carteres dels regidors sortint. Salvador Vives assumirà Educació; Àngel Soteras, Festes; Jaume Solé Participació i Transparència i la regidora Marta Alarcón Joventut, Equitat i Habitatge.

Aquest va ser el darrer punt de l’ordre del dia, introduït per urgència. Abans, s’havia aprovat 12 punts més com les actes anteriors, els inventaris de l’Ajuntament, la llar d’infants i el Museu Molí Paperer o el Pla Anual de contractació 2023/24 on l’Ajuntament fa un llista dels contractes a licitar en aquests anys i les condicions amb que s’ofertaran.

En el capítol de convenis es va aprovar un de nou amb l’IPHES per la campanya d’excavacions i la socialització del coneixement valorat en 4.000 euros i un altre amb Bombers de Capellades per tasques de sensibilització i educació de 2000 euros. També s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Capellades i usuaris de l’aqüífer Carme-Capellades per iniciar els passos amb l’Agència Catalana de l’Aigua – ACA per poder assolir l’aprofitament de les aigües surgents del Capelló.

La unanimitat es va trencar amb la no aprovació d’una moció presentada pel grup municipal de Ciutadans on es demanava noves mesures de conciliació i també deixant deserta la contractació dels serveis de neteja dels equipaments municipals, ja que no s’ha presentat ningú.

En canvi es va aprovar per unanimitat el Pla Estratègic de Subvencions, la modificació de l’ordenança fiscal número 52 i l’increment salarial per als treballadors municipals de la llar i el Museu del 2’5%, que estableix la llei.