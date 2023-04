La Generalitat anuncia l’ampliació del CAP del Passeig amb un mòdul exterior

En el marc de les actuacions de millora, enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària de Catalunya, el Departament de Salut durà a terme, a un total de 22 centres d’atenció primària (CAP) del territori, la construcció de mòduls assistencials amb caràcter provisional o definitiu. Un d’ells serà el CAP Anoia, el del Passeig Verdaguer. Per fer possible aquestes actuacions, que finalitzaran entre desembre de 2023 i març de 2024, s’ha previst destinar 42 milions d’euros.

Aquestes inversions tenen l’objectiu, segons apunta la Generalitat, d’aportar major qualitat i confort tant per als professionals com per a la ciutadania usuària. Les millores ampliaran els espais per a l’actuació assistencial i permetran, d’una banda la incorporació dels nous perfils professionals (dietistes-nutricionistes, higienistes, fisioterapeutes, odontòlegs, treballadors socials i referents de benestar emocional); i de l’altra, l’augment de la plantilla d’infermeria, d’auxiliars i d’administratius.

El finançament d’aquests mòduls forma part dels fons europeus REACT (40 M€) als quals se sumen altres vies de finançament (2 M€), que tenen com a propòsit donar suport i impulsar la transformació estratègica de sectors tan importants com el de la salut. El mòdul s’instal·larà a l’actual aparcament adjacent a l’edifici de la Policia Local 092, que l’Ajuntament va cedir.