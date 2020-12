Els Gegants de Masquefa se sotmetran a un procés de restauració

El 2020 hauria d’haver estat l’any en què la Colla Gegantera de Masquefa presentés un conjunt de projectes i iniciatives, com a resultat de diferents línies de treball internes amb la voluntat de preservar i dinamitzar el fet geganter de la Vila.

Últimament, s’estava treballant en relació amb la nova configuració de la Trobada de Gegants de Masquefa, el procés de restauració de l’Isidre i la Magdalena i el conjunt d’actes de la Festa Major petita de Sant Isidre i la Festa Major de Santa Magdalena en els quals participen els balls del Seguici Festiu de Masquefa.

Amb tot, els gegants també s’han hagut d’adaptar a les noves circumstàncies i enguany els hem pogut veure poc pels carrers, ja que per Sant Isidre es va presentar una programació en línia i per la Festa Major de Santa Magdalena només van sortir a dansar el 22 de juliol, diada de la patrona.

En aquesta ocasió, els geganters van poder presentar el seu nou uniforme, que combina colors representatius de la història de la colla i els orígens del municipi.

Procés de restauració dels Gegants, Isidre i Magdalena

Els pròxims anys, els gegants, Isidre i Magdalena, se sotmetran a un procés de restauració en el qual intervindran professionals de diferents disciplines que treballaran la imatge de les figures, dotant-les de més personalitat i qualitat artística, sense alterar-ne l’essència.

La primera fase, que es durà a terme entre el novembre de 2020 i l’abril de 2021, consistirà a dur a terme les tasques de modelatge i pintura: l’escultor Aitor Calleja serà l’encarregat de corregir les imperfeccions que pateixen els bustos dels gegants per poder ser repintats a l’oli i acabats amb pa de plata i pa d’or, utilitzant una policromia similar a la que es va fer servir en el moment de la seva construcció, l’any 1987, amb la voluntat de ser fidels a com va concebre les figures l’artista Toni Mujal. A banda, es redefiniran les mans dels gegants per donar-los més dinamisme i es treballaran alguns dels trets escultòrics; en particular, el ceptre de l’Isidre. Més endavant, es preveu treballar en el disseny i confecció d’uns nous vestits i joieria i la confecció d’uns cavallets de fusta que

garanteixin la comoditat de les persones portadores dels gegants.

El procés de restauració dels gegants s’ha pogut endegar gràcies a la col·laboració entre la Colla Gegantera de Masquefa i l’Ajuntament de la Vila de Masquefa. Té un cost total de 3.500 € i va a càrrec d’una línia de subvenció per inversió que l’Ajuntament ha destinat a la Colla Gegantera.

Si les condicions sanitàries ho permeten, es preveu que es puguin veure els resultats d’aquesta primera intervenció en el marc de la Festa Major petita de Sant Isidre de l’any vinent.