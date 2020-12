Alba Vergés, David Alquézar i Bàrbara Ortuño seran els representants anoiencs a les llistes d’Esquerra

Els militants d’Esquerra Anoia han escollit en assemblea als que seran els 3 candidats de la comarca a les llistes d’Esquerra Republicana de les properes eleccions del 14 de febrer. La persona que encapçalarà la llista representant l’Anoia serà, de nou, l’actual consellera igualadina Alba Vergés, qui entoma el repte de “seguir treballant pel territori i pel país” amb la voluntat “de seguir actuant de manera activa i responsable pel progrés i la llibertat del país”. Vergés ha posat en valor “la molt bona feina que s’ha fet a la comarca en els darrers anys, obtenint 17 alcaldies republicanes i sent la primera força de la comarca” i ha assegurat que “això és un senyal inequívoc que nosaltres, els republicans, treballem per ser útils a la ciutadania i oferir solucions”. En aquest sentit ha assegurat que “és precisament això el que he fet i el que vull seguir fent, ara més que mai davant d’una situació tan complicada i difícil com la que tenim actualment i que ha afectat a tot el món de manera molt dura”.

L’alcalde de Sant Martí de Tous, David Alquézar, i l’alcaldessa del Bruc, Bàrbara Ortuño, també han estat escollits candidats al Parlament de Catalunya representant l’Anoia. El també president comarcal d’ERC Anoia, Alquézar, ha assegurat que “amb la mateixa implicació amb la que he treballat els darrers anys, convençut que la visió municipalista és imprescindible per construir la República catalana i que una ERC forta és la millor eina, he decidit presentar la meva candidatura al Congrés Comarcal”. Alquézar ha explicat que “estic decidit per representar una comarca que estimo i aprecio, amb el compromís de continuar treballant per Sant Martí de Tous, la comarca i tots els seus municipis, defensant els mateixos valors republicans amb que sempre he treballat”. Finalment, Bàrbara Ortuño ha manifestat que “formar part d’aquesta candidatura serà un honor” ja que “treballem cada dia per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, per fer dels nostres municipis un lloc cada cop millor on viure i aquesta essència és la que ha d’impregnar la política catalana, la del municipalisme, la que treballa colze a colze la gent, al carrer, on sempre som i on volem continuar sent”.

En els propers dies es donarà a conèixer la llista completa d’ERC a les eleccions del 14 de febrer i les posicions en les que els representants comarcals de l’Anoia aniran situats.