Els beneficis d’una auditoria energètica a les ciutats

La llum artificial ens aporta molts beneficis, com la sensació de seguretat als carrers, però els inconvenients que comporta són més grans, tant en quantitat com en rellevància.

Parlem d’un dany als ecosistemes. Tortugues que es desorienten per la llum artificial i acaben a la sorra o carretera, atropellades o devorades per depredadors, en lloc del mar. Papallones nocturnes (arnes) que distretes per aquesta mateixa llum finalitzen el seu cicle de vida abans de complir totes les etapes, com reproduir-se, disminuint així la seva població, significant això una reducció en la producció de cultius, és a dir, menys fruits i llavors (cosa que es tradueix en pèrdues econòmiques, si no interessen les ecològiques).

També afecta de forma negativa modificant els nostres ritmes circadians (això de dormir quan és de nit i despertar quan es fa de dia), un desajust en aquest aspecte pot causar trastorns mentals i problemes hormonals, entre d’altres.

A més, la llum artificial ens impedeix observar les estrelles. Sembla una ximpleria però un 83% de les persones no pot veure-les, tret que es desplaci a més d’una hora amb cotxe, en alguns casos molt més temps. Això va contra la nostra naturalesa ja que des de l’antiguitat hem après de l’observació dels astres, un exemple és el d’Egipte: on les piràmides Keops, Kefren i Micerino estan alineades amb el cinturó d’Orió.

A més d’això, hi ha dos inconvenients més relacionats amb la contaminació lumínica: les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que es generen en produir tota aquesta electricitat i que contribueixen al canvi climàtic, i l’excedent de costos econòmics que ens suposa aquest enllumenat excessiu i innecessari.

Una auditoria energètica realitzada per una empresa professional serveix per fer un retrat de l’estat actual energètic del municipi i, a partir d’aquí, aplicar les mesures específiques que calguin en cada cas concret, com poden ser: canviar a una companyia comercialitzadora amb Garantia d’Origen, que vol dir que l’energia es produeix mitjançant renovables i no emet CO2 (gasos d’efecte hivernacle); revisar contractes, potències, consums, etc. i ajustar-los a les necessitats reals; substituir tecnologies de lluminàries obsoletes, halògenes, per leds; reemplaçar lluminàries actuals per altres apantallades perquè la llum apunti al terra i no al cel o als costats, o bé instal·lar sensors de moviment i temporitzadors per estalviar electricitat.

Això no és cap novetat, nombroses ciutats ja han fet la seva auditoria energètica. Sens dubte, mesures molt assequibles que es poden aplicar després d’un bon diagnòstic i que es poden traduir en un estalvi econòmic considerable.