Els ajuntaments de l’Anoia cobraran aquest any 42 milions en els rebuts de l’IBI

Els ajuntaments de l’Anoia ingressaran aquest any 42 milions d’euros gràcies a l’Impost de Béns Immobles (IBI) de finques urbanes, segons que hem pogut analitzar de les darreres dades de la Direcció General de Catastre. Es giraran un total de 91.429 rebuts, els quals ja s’han cobrat aquestes setmanes. L’IBI és la font d’entrada de diners més important per a molts ajuntaments, especialment si compten amb molt comerç o empreses. I és que les finques urbanes no inclouen només els habitatges, sinó també els establiments comercials i els industrials, així com el sòl urbà urbanitzable.

No es pot dir que hi hagi un increment destacat respecte a 2019, any anterior a la pandèmia, doncs la diferència és de 12 milions per a tots els 33 municipis de la comarca. Sí que la trobem respecte 2007 -l’any abans que comencés la crisi de la bombolla immobiliària- perquè, davant l’ingrés de 42 milions previst per aquest any 2022, se’n van cobrar llavors 24. Gairebé la meitat menys.

IBI a l'ANOIA 2007-22



La mitjana de quota líquida per rebut a l’Anoia és de 462€ aquest any, si bé cal tenir en compte -important- que això no significa que es pagui en general aquesta xifra per a habitatges, perquè aquí també s’hi inclouen sòls industrials o comercials. És a dir, una població amb pocs habitants però molta indústria -la Pobla de Claramunt o fins i tot Masquefa, per exemple- tindrà una mitjana de rebuts molt alta, i en cap cas vol dir que es pagui aquesta xifra per finques residencials. També hi pot tenir a veure si hi ha hagut recentment una revisió cadastral, que generalment implica noves quotes a pagar.

El municipi amb més rebuts (32.564, 370 més que el 2019) és Igualada, seguit a molta distància de Piera (11.287, que en baixa 25) i Vilanova del Camí (8.008, 34 més). En canvi, el poble amb menys rebuts d’IBI és Bellprat, amb 97, seguit d’Orpí (103) i Santa Maria de Miralles (121).

Pel que fa a la quota líquida (el que paguem) a Igualada es cobraran 19,3 milions d’euros en aquest exercici (345.547 més que el 2019), seguit de Masquefa, amb 3,7 milions (634.101 més), de Piera amb 3,6 milions (27.284 menys) i Vilanova amb 3 milions (29.789 més). En total, a la comarca es cobraran 1,3 milions d’euros més ara en IBI que el 2019, amb un increment global del 3%. Hi ha llocs on es cobrarà menys per aquest impost, com és el cas que hem esmentat de Piera però també, entre d’altres, de Castellolí (-12.701€), la Llacuna (-45.263€) o Montbui (-8.415).

Pel que fa a la mitjana per rebut -tenint en compte l’indicat abans- la més alta correspon a la Masquefa, amb 631€, seguit de la Pobla de Claramunt, amb 626€, i Igualada, amb 593€. Són també les tres poblacions amb més pes industrial de l’Anoia. A l’altra banda del rànquing, les poblacions amb l’IBI més “barat” són Pujalt, amb 126€, seguit de Veciana (155€), Castellfollit de Riubregós (143€) i Sant Martí Sesgueioles (190€), totes elles a l’Alta Anoia.

A la Conca d’Òdena, àrea residencial més important de la comarca, la mitjana de rebut més assequible és Montbui, amb 289€.