FirAnoia es farà del 23 al 25 de setembre amb més activitats que mai

Fira d’Igualada ha organitzat quatre certàmens per al darrer cap de setmana de setembre que seran un gran aparador de les iniciatives del territori i que es preveu que apleguin nombrosos visitants de la comarca i d’arreu del país.

Els dies 23, 24 i 25 el centre d’Igualada amb el Passeig Verdaguer com a eix principal serà l’escenari de la Fira Multisectorial FirAnoia, que enguany arriba carregada de novetats. D’entrada hi haurà un programa d’activitats més complet que mai; l’organització presentarà a principis de setembre tot el calendari d’actes que tindran lloc en el marc de la Fira, tant a l’Espai Servisimó destinat a activitats com dins els propis estands. Totes les activitats seran gratuïtes i algunes requeriran inscripció prèvia. L’objectiu de l’organització és que la visita a la Fira sigui cada vegada menys estàtica i més viva, i que els visitants puguin viure una experiència més completa i en siguin els protagonistes.

Amb l’eslògan “Movem l’Anoia”, es posa enguany l’èmfasi en les activitats esportives com el crossfit i la gimnàstica, però també en la dansa, la zumba, el hip hop i els ritmes llatins, entre d’altres activitats. L’eslògan, però, té un doble sentit, ja que no només convida a “moure’s” als participants sinó que també vol posar en valor totes aquelles empreses i serveis que estan llançant iniciatives per tirar endavant en un context econòmic complicat.

Una de les novetats més destacades de la fira d’enguany és la instal·lació de zones Chill Out al llarg del recorregut. Seran espais de descans amb food trucks i servei de begudes amb productes de proximitat perquè tant visitants com expositors puguin relaxar-se una estona i fer networking abans de seguir recorrent la fira.

Finalment, a Cal Font es reeditarà l’Espai Automoció, amb exposició i venda de cotxes.

La xifra d’expositors creix cada dia, encara no s’ha tancat el termini d’inscripció i l’organització recorda a les empreses que encara poden participar en aquest gran aparador que és FirAnoia i que des de fa 69 edicions suposa una oportunitat de promoció per a les empreses de la comarca.

Tasta’m: degustació i música a l’Escorxador

L’antiga fira Tastanoia que cada any organitzava Fira d’Igualada enguany es converteix en “Tasta’m”, un format més original i complet que suma tastos i música en el marc dels actes de la capitalitat cultural d’Igualada. “Tasta’m” tindrà lloc al recinte modernista l’Escorxador la nit del divendres 23 de setembre i la nit del dissabte 24, i consistirà en un maridatge a càrrec de la DO Catalunya i l’actuació musical d’un duet acústic. A principis de setembre s’obriran les inscripcions per a participar-hi.

Mercat d’Antiguitats i Fira d’Artesania

D’altra banda, l’organització ha decidit fer coincidir FirAnoia amb la Fira d’Artesania, que estarà instal·lada al Passeig Verdaguer durant el cap de setmana (dissabte 24 i diumenge 25) i comptarà amb una cinquantena d’estands. Coincidint amb l’últim diumenge de mes, també se celebrarà el Mercat d’Antiguitats, que s’instal·larà al parc de l’Estació Vella. Es tracta d’una de les fires més importants de Catalunya del seu sector, que agrupa a Igualada uns 120 expositors al Passeig Verdaguer i que suposa una trobada molt esperada pels amants de les antiguitats i el col·leccionisme.