El Zoom Festival obre les inscripcions de la 21a edició

Els Premis Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya obre les inscripcions per la seva 21a edició, que tindrà lloc del 23 al 25 de novembre a Igualada – amb algunes activitats a Barcelona –. Així doncs, productores, televisions, i professionals independents d’arreu del món ja poden presentar a partir d’avui els seus programes, formats, produccions o videojocs a la convocatòria. Les inscripcions estaran obertes fins al 31 de juliol de 2023, tenen un cost de 10€ i es poden fer a través de la web zoomfestival.org i festhome.com, on també es poden consultar les bases del festival.

En total, seran sis les categories que contempla el festival: entreteniment, oberta a concursos, reality shows, talk shows, factual magazines, late shows i programes d’humor; informatius, amb telenotícies, reportatges, debats, entrevistes i especials informatius; programes culturals i divulgatius, com documentals i programes musicals i educatius; esports, que engloba tant programes com retransmissions; ficció, categoria oberta a Tvmovies, minisèries i sèries; i videojocs, oberta a tots els gèneres.

D’entre tots els projectes presentats se seleccionaran els continguts que optaran als Premis Zoom que atorgarà un jurat format per professionals del sector: millor format d’Entreteniment, millor Ficció, millor programa d’Informatius, millor programa Cultural i Divulgatiu, millor programa d’Esports i el millor Videojoc. D’altra banda, també s’entregaran els Premis Showcase de pilots de ficció, amb el premi del Públic i el premi del Jurat; el Premi CIMA-Zoom Festival al Millor Format de TV per la igualtat de Gènere i les millors produccions en català podran optar al Premi D.O. Catalunya. Així mateix, la direcció del Zoom Festival atorgarà el Premi d’Honor, que en passades edicions han rebut persones com Olga Viza, Jordi Évole, Mari Pau Huguet, Antoni Bassas, Joan Pera o Xavier Sardà.

Es preveu que la Gala de Cloenda i Lliurament de Premis del Zoom Festival se celebri el dia 25 de novembre al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada.

Formació, talent i indústria, els altres pilars del Zoom Festival

Més enllà dels Premis Zoom, el certamen continuarà apostant per la formació, el descobriment del talent i la indústria amb activitats complementàries que es duran a terme durant els dies del certamen.

El Showcase de Pilots de Ficció, coorganitzat amb Serielizados, proporcionarà als nous creadors l’oportunitat d’entrar en el món professional i els episodis pilot guanyadors es projectaran al Serielizados Fest. A més, els formats seleccionats en les categories de no-ficció seran objecte d’estudi dels estudiants universitaris, de centres d’audiovisual i de batxillerat a les Zoom Class de Barcelona i Igualada i també es duran a terme activitats per a la indústria juntament amb el Clúster Audiovisual. No hi faltaran, tampoc, les produccions audiovisuals del territori de l’Anoia amb el Zoom Km0.

La 21a edició del certamen també tornarà a incloure la Zoom Experience dins la seva programació. Un acte obert al públic en general amb la presentació d’un nou format d’actualitat amb la presència dels equips artístics i Star System. Un format que es va estrenar la darrera edició amb el programa d’Eufòria de TV3 i va tenir molt bona acollida.