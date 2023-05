Ple extraordinari a Calaf per acceptar una subvenció per al projecte de construcció de la Residència de la gent gran

L’Ajuntament de Calaf ha realitzat una sessió plenària extraordinària aquesta setmana. El motiu de la urgència ha estat aprovar la concessió de la subvenció dels fons Next Generation de la línia 1 per un import d’1.703.815,76 € destinada a inversions per a nous centres residencials i diürns i remodelació de centres existents pel projecte Residència per la gent gran a Calaf, Plataforma de serveis integrals de Calaf.

Dels grups de l’oposició, només va assistir al Ple el representant de Junts per Catalunya, Joan Caballol, que va titllar d’electoralista la urgència per convocar aquest Ple enmig de la campanya electoral. En aquest sentit, doncs, tot i manifestar el seu ple suport a la necessitat d’una futura residència, es van abstenir per tenir seriosos dubtes pel que fa al finançament i una manca de confiança en les formes de fer de l’equip de govern actual.

Jordi Badia, l’alcalde, va aclarir que el temps de marge per acceptar aquesta subvenció és fins al 30 de juny i, tenint en compte el calendari de constitució del nou consistori i del cartipàs, no es podria convocar un ple abans d’aquesta data. Per això, el tècnic en qüestió va demanar poder fer un Ple i acceptar la subvenció abans d’iniciar el tràmit de justificació de les obres ja fetes i no perdre la subvenció.

D’altra banda, també es va aprofitar la convocatòria extraordinària per incloure l’aprovació del pagament de l’expropiació de Cal Martorell per valor de 48.586,30 €. En aquest cas, Joan Caballol també es va abstenir i va voler saber quin és el pressupost de rehabilitació previst per l’edifici. L’alcalde li va respondre que per arreglar la teulada, que seria el més urgent per evitar que hi entri la pluja, s’han calculat uns 100.000 €. A partir d’aquí, en funció dels usos que li vulgui donar el futur govern, s’haurà d’estudiar quines reformes i millores s’hi han de fer.

Finalment, en aquest Ple també es va aprovar per unanimitat dos increments dels complements retributius de nocturnitat i disponibilitat als agents municipals de Calaf.