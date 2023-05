“El traç ocult”, de Xavier Mula és la nova exposició del Museu de la Pell

La passada edició dels Premis Ciutat d’Igualada va guardonar en la categoria de Disseny gràfic dins el Premi de disseny Gaspar Camps a l’il·lustrador i dissenyador gràfic igualadí Xavier Mula, per l’obra Madrid Magazine. El guardó convida la persona premiada a organitzar una exposició dels seus treballs en el curs de l’any posterior i per aquest 2023, Xavier Mula ha confeccionat “El traç ocult”, una mostra de 12 obres que vol anar més enllà d’una presentació d’il·lustracions acabades.

Segons explica, “la majoria de treballs els faig amb digital. Per no fer només una exposició d’imatges impreses, cada un d’aquests 12 treballs els mostraré d’una banda, en gran format, en impressions de 2×2,5m i de l’altra, en format A4 i A3 sobre diferents tipus de papers, els esbossos, idees i recursos que vaig fer durant els processos creatius. Tant els dibuixos que em van servir d’encerts com els apunts descartats. Vull mostrar què hi ha la darrere de cada il·lustració”.

L’artista igualadí és conscient que el seu discurs ha canviat. “El què faig ara no és el què feia el 2016 –recorda-. Crec que he anat cap a un estil més sintètic, donant més protagonisme a la figura humana, al personatge, potser buscant un estil menys infantil, més adult, mantenint els colors saturats i la seva potència” -detalla Xavier Mula-. A part de les 12 obres en forma d’estacions on resseguir moments d’inspiració, associacions d’idees i altres recursos creatius, l’exposició també mostrarà el procés de gestació de les 12 obres escollides amb una projecció de 10 minuts “on es pot veure com faig els dibuixos, a partir d’un mosaic de pantalles més petites” –comenta-.

El treball del dissenyador i il·lustrador igualadí ha estat premiat diverses vegades, entre les quals destaquen el Laus Or ADG-FAD, el Premi Junceda d’Il·lustració APIC, la selecció en el Catàleg Iberoamericà d’Il·lustració del 2016 o la selecció en la shortlist dels World Illustration Awards 2021.

La inauguració d’”El traç ocult” s’emmarca dins l’activitat “Som pell”, coorganitzada per Cal Cuta i el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia (MPICA), englobada en l’activitat anual Nit de museus i que forma part del Dia Internacional dels Museus, una de les diades internacionals més participades dels darrers anys, amb les jornads de portes obertes dels equipaments museïstics d’arreu.

Algunes de les obres de Xavier Mula es podran veure projectades durant la sessió de DJs Knob Rite & Chawer i el VJ Marc Sarret.