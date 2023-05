Apretes les dents quan dorms? Tens bruxisme!

E l bruxisme és una fricció involuntària de les dents que es produeix majoritàriament mentre dormim, tot i que també és possible que passi durant el dia. Molta de la gent que té bruxisme no n’és conscient, però sí que en pateix les conseqüències! En aquest post et parlem dels símptomes més habituals i de les opcions que existeixen per a solucionar-ho.

Causes

Encara que aquesta patologia no tingui una causa exacta, es diu que pot aparèixer per la combinació de diversos factors:

• Ansietat i estrès.

• Consum de cafeïna, tabac i alcohol.

• Mala alimentació, sobretot amb un consum excessiu de te o cafè.

• Alguns medicaments, com els antidepressius.

• Malalties com el Parkinson, el TDAH o l’epilèpsia.

• Trastorns del son com les parasòmnies o l’apnea del son.

Símptomes

Hi ha alguns símptomes que et poden fer veure que pateixes bruxisme:

• Mals de caps freqüents.

• Dormir malament i despertar-se amb sensació de fatiga i/o migranya.

• Dolor al parlar o al somriure.

• Mal a les orelles i a la mandíbula.

• Rigidesa o opressió de les espatlles.

• Pèrdua de sensibilitat a les dents.

• Inflamació de les genives.

• Trastorns de masticació pel dany generat a l’estructura de les peces dentals.

Tractament

Tot i que els casos lleus no requereixen tractament, cal aturar l’hàbit si persisteix o si es torna intens, ja que pot generar conseqüències més greus.

• Magnesi: Complementar la dieta amb el magnesi ajuda que els músculs es relaxin abans d’anar a dormir.

• Vitamina B: Aquesta vitamina, sobretot la B6, produeix neurotransmissors molt necessaris per regular els estats nerviosos com la serotonina o la norepinefrina.

• Valeriana: Per tal alleugerir els símptomes, aquesta planta relaxant facilita la conciliació del son i la disminució de l’estrès mental.

• L-Teanina: Aminoàcid que es troba en el te verd i que ajuda a promoure la relaxació i el son. Tanmateix, L-teanina redueix la pressió arterial. Una dosi eficaç oscil·la entre els 100 i els 200 mg al dia.

• Teràpies d’osteopatia, fisioteràpia i teràpia bucal: Consultar amb un professional sempre és una bona solució per tal d’aturar i eliminar les molèsties del bruxisme.

• Ioga i meditació: Són dues solucions molt eficaces per aprendre a gestionar l’estrès sempre que s’agafi un hàbit freqüent.

Si dorms acompanyat/da la teva parella pot detectar si tens bruxisme, ja que normalment es produeix un soroll característic en fregar les dents. El dentista també pot ser una bona solució donat que aquest especialista veurà de seguida si tens les dents desgastades per culpa d’aquest hàbit! Si creus que pots patir bruxisme, no dubtis a posar-te en contacte amb un especialista o farmacèutic per tal que et puguem ajudar a aturar la causa de soca-rel.