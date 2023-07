El torneig de Vòlei Sorra d’Igualada arriba a la 30a edició

Aquest cap de setmana, com és costum per aquestes dates i esperat amb entusiasme, tindrà lloc la 30a edició del torneig de Vòlei Sorra d’Igualada, organitzat per l’Igualada Vòlei Club. Com sempre, aquest esdeveniment ofereix un munt d’activitats perquè els participants puguin gaudir d’un cap de setmana ple de vòlei, oci i bon ambient, amb la ja famosa paella.

Aquesta edició promet ser espectacular, ja que hi ha rècords de participants amb un total de 600 inscrits, que formen part de 355 equips. També s’espera un nivell de vòlei platja excepcional, amb la participació de nombrosos jugadors d’elit que faran les delícies del públic. Com sempre, hi haurà servei de bar, música, sol i sorra. I, per descomptat, molt, molt voleibol.

Des de l’Igualada Vòlei Club volen expressar el seu agraïment a tots els patrocinadors, a l’Ajuntament d’Igualada i als membres del club per la seva gran aportació per fer d’aquest torneig un dels millors de Catalunya. Malgrat els obstacles, el Vòlei Sorra d’Igualada continua endavant amb més força que mai, demostrant que res pot aturar la passió per aquest esport i la determinació de la comunitat voleibolística.