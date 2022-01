“El que més m’agrada de la meva feina és veure els somriures i la lluïssor als ulls dels infants”

Entrevista al Patge Faruk, Emissari Reial de SS. MM Reis Mags d’Orient

Soc el Patge Faruk, l’emissari reial dels tres Reis Mags de l’Orient a Igualada.

Viatjo fins aquesta ciutat des de 1943 i tinc un ferm compromís amb totes les nenes i nens d’Igualada.

Expliqui’ns qui és el Patge Faruk i quina és la seva missió principal.

La meva missió principal es divideix en dues parts. La primera és preparar l’arribada de SSMM els Reis Mags de l’Orient, i la segona vetllar per a totes les nenes i els nens d’Igualada i transmetre’ls un seguit de valors que els ajudaran a ser millor persones.

Fa més de setanta-cinc anys que Igualada el rep com a l’emissari dels tres Reis Mags de l’Orient. Què implica aquest fet?

El meu ferm compromís d’acudir puntualment a la cita que tinc amb els infants d’Igualada; una ciutat on em sento molt ben acollit i que em dedica un himne que em té el cor robat.

Què és el que més li agrada de ser el Patge Faruk?

Que tots els nens i les nenes em considerin el seu amic i que cada any, en el dia de la meva arribada, pugui veure els seus somriures i la lluïssor dels seus ulls.

Expliqui’ns alguna anècdota divertida essent el Patge Faruk.

N’hi ha moltes. Per explicar-ne alguna: l’any en què es va celebrar el centenari de la Festa de Reis d’Igualada, els Reis em van demanar que per commemorar aquesta efemèride cremés el llibre negre abans d’arribar a la ciutat. Així ho vaig fer i ho vaig fer públic durant el meu parlament. La sorpresa per a molts infants va ser que l’any següent el vaig tornar a portar, perquè abans de cremar-lo n’havia fet una còpia.

Una de les tradicions del Patge Faruk és atendre als missatges radiofònics dels infants… Quin és el missatge que més es troba? Com s’organitza?

El més comú és que s’hagin de repetir les coses diverses vegades, aixecar-se de la taula abans d’haver acabat de menjar i que no endrecin les joguines.

Abans de parlar per la ràdio, faig una ullada als llibres blanc i negre per dir a les nenes i als nens quines són les seves bondats, i quins són els aspectes en què encara han de millorar.

Quines són les joguines que demanen més els nens i les nenes?

Es demanen moltes tauletes, consoles per a jocs i equipaments esportius.

I quines haurien de demanar amb més freqüència?

Estaria bé que demanessin més llibres i jocs destinats a conèixer millor el planeta en què vivim, i a tenir cura del medi ambient.

Hi ha molts nens i nenes al llibre negre? Què poden fer per canviar al llibre blanc?

N’hi ha uns quants. Per passar al llibre blanc han de ser responsables, comprometre’s a millorar i a dur a terme els seus compromisos.

L’any passat va ser molt dur per a tothom a causa de la pandèmia. Quines diferències va trobar vostè en la seva feina com a Patge Reial?

Les nenes i els nens havien hagut d’aprendre a conviure amb la mascareta, a no poder trobar-se amb els seus amics ni poder visitar als seus avis. D’altres havien perdut a éssers estimats. Va ser una situació que no m’havia trobat mai fins llavors.

Com es presenta la Nit de Reis d’aquest 2022?

Espero i desitjo que bé, malgrat que durant el darrer mes els efectes de la pandèmia s’han tornat a incrementar. Cal estar amatents al dia a dia i veure’n l’evolució.

Quin desig demana vostè per als més petits d’Igualada?

Que puguin ser feliços i que, tot i les incomoditats derivades de la situació que vivim, no perdin mai la il·lusió.