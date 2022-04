El PSC i el regidor d’Òdena a Fons pacten una moció de censura per fer fora de l’alcaldia Maria Sayavera

Terratrèmol polític a Òdena. El municipi canviarà d’alcalde en les pròximes setmanes després que el PSC i el regidor d’Òdena a Fons hagin arribat a un pacte per tirar endavant una moció de censura contra l’alcaldessa Maria Sayavera. Francisco Guisado recuperarà un càrrec que va perdre després de les eleccions del 2019.

Discrepàncies internes a Òdena a Fons

Però això no és tot. I és que l’avís sobre aquesta moció de censura va saltar ahir dimecres quan un grup que signava com a “la majoria de membres d’Òdena a Fons” feia públic un comunicat en què es desentenia de la decisió del regidor del grup, Andreu Garcia. Des de la part escindida de la plataforma expliquen que “el regidor que vam aconseguir gràcies als vots (256 vots, el 13% del total) d’aquells qui van creure en el nostre projecte esdevenia el cap visible, però no més important que qualsevol altre membre de l’agrupació”. Davant la decisió de Garcia de donar suport a la moció de censura conjuntament amb el PSC, aquesta part d’Òdena a Fons deixa clar que “les decisions que prengui en endavant l’actual regidor d’OAF, Andreu Garcia, ja no representen bona part dels integrants de l’agrupació d’electors” i afegeixen que “les últimes decisions preses s’han resolt sense respectar al grup”. En el seu comunicat, els signants demanen la dimissió de Garcia i, en cas de no fer-ho, que passi a ser regidor no adscrit.

I és que les divergències de relat entre els mateixos membres d’Òdena a Fons són molt diverses. On sí que coincideixen és en el fet que es va demanar a Fem Òdena un relleu a l’alcaldia per la falta de confiança en Maria Sayavera. Davant la negativa de l’equip de govern a acceptar un relleu de l’alcaldessa, sembla ser que la majoria de membres de l’agrupació apostaven per no tirar endavant una moció amb el PSC, mentre que un grup més petit sí que li volien donar suport. Entre ells el portaveu del grup i regidor al consistori, Andreu Garcia.

En declaracions a La Veu, Garcia explica que en la votació en què es va aprovar demanar a Fem Òdena el relleu de Sayavera, també s’havia acordat que, en cas que l’equip de govern ho rebutgés -com així va ser- s’acceptaria la proposta de moció del PSC. El regidor d’OAF, a més, denuncia moviments a l’ombra dins de l’agrupació per fer una segona votació interna per no tirar endavant la moció.

Així doncs, la moció, que segons expliquen fonts del PSC i Òdena a Fons a La Veu s’entrarà a registre aquest dijous, s’haurà de votar deu dies hàbils després del registre. Amb un calendari amb diverses festes tant locals com nacionals, aquests 10 dies es compliran el proper 4 de maig, quan s’hauria de celebrar el ple extraordinari. I, si res no canvia, s’aprovarà amb els 5 vots del PSC i el vot del regidor d’OAF.

La falta de confiança i el conflicte amb Vallès Soriano, el motiu de la moció

A l’hora de justificar el suport a la moció, Garcia explica que des del seu punt de vista “l’ajuntament està bloquejat i tenim falta de confiança amb l’alcaldessa”. A més, el regidor d’Òdena a Fons marca el conflicte amb la possible ampliació de l’empresa Vallès Soriano del passat mes de gener com el detonant del suport a la moció. Tot i que finalment l’ampliació no es va acabar aprovant, Garcia explica que “si no hagués estat per la pressió ciutadana, s’hauria fet l’ampliació”.

A tot això, el partit impulsor de la moció, el PSC, que ja havia fet un intent de presentar una moció de censura a principis d’any, veu imprescindible un canvi de govern a Òdena. El seu cap de files, Francisco Guisado, que serà el proper alcalde, explica a La Veu de l’Anoia que els socialistes odenencs ja havien perdut la confiança del govern de Fem Òdena quan es va anunciar l’institut-escola al municipi, a finals del 2019.

Però no és fins l’afer de la fàbrica Vallès Soriano quan el PSC veu que Òdena a Fons també pot tenir dubtes amb el govern municipal i els presenta la proposta de moció de censura. Per a Guisado, “hi havia una responsabilitat política en tot aquest assumpte i, tot i que després es va fer marxa enrere amb l’ampliació, els errors s’han d’assumir políticament”. Sobre les divergències internes d’Òdena a Fons, els PSC d’Òdena comenta que “no entrem a valorar els assumptes interns de cada grup, però el regidor d’Òdena a Fons, que és qui ha de donar suport a la moció, ja ha dit que ho faria”.

Per la seva banda, Fem Òdena, la plataforma que governa al municipi, i la seva alcaldessa, Maria Sayavera, han declinat fer declaracions fins que es registri oficialment la moció.

Segona moció de censura a la comarca

La moció de censura que tirarà endavant a Òdena serà la segona que prospera a la comarca en aquest mandat. La primera va tenir lloc a Piera el desembre del 2020. En aquell cas, la moció va ser plantejada per Junts, que estava dins el govern amb Esquerra amb Jordi Madrid com a alcalde. La moció va tirar endavant i actualment és Josep Llopart, de Junts, qui lidera el consistori pierenc en coalició amb el PSC.