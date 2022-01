El projecte Vies Blaves rep 4,5 milions d’euros dels Fons Next Generation

El projecte de les Vies Blaves ha rebut 4,5 milions d’euros dins de la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) per a ens locals finançats amb els Fons Next Generation de la UE.

El projecte Vies Blaves Barcelona recupera i posa en valor el patrimoni natural i cultural en torn al parc fluvial més important de la província de Barcelona, a través de la creació i adequació d’itineraris transitables per a la pràctica del cicloturisme i del senderisme entorn als rius Llobregat, Anoia i Cardener.

Els 4,5 milions d’euros aniran destinats al projecte Vies Blaves Barcelona, en concret a la Fase I de la Via Blava i que transcorre per cinc municipis de la comarca de l’Anoia: Jorba, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt.

Aquesta fase s’estructura en sis actuacions principals: creació i adequació d’itineraris no motoritzats a través d’infraestructures ciclistes i per a vianants; instal·lació de sistemes d’eficiència energètica i equipaments tecnològics d’informació i comunicació; actuacions de màrqueting i eines digitals, incloent la elaboració d’un Pla de Màrqueting Digital de Turisme Sostenible; desplegament del sistema de seguretat, comunicació i gestió de la Via Blava; desenvolupament d’actuacions per al foment del turisme actiu, des de senyalització, equipaments accessibles i aparcaments, i elaboració del Pla Estratègic de Gestió i de Qualitat, amb la creació d’organismes de gestió i participació.

Objectiu: recuperar les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener

El projecte de les Vies Blaves Barcelona té com a objectiu rehabilitar les lleres d’aquests rius per retornar-les a la ciutadania pel seu gaudi des del respecte a la biodiversitat.

A més, aquest projecte vol generar riquesa i ocupació en les economies locals a través de la promoció del turisme sostenible de proximitat i d’actuacions de suport als fluxos econòmics que es deriven; consolidar els assentaments de població en territoris d’interior, poc poblats i amb dèficit d’infraestructures i serveis, contribuint a la redistribució de la riquesa a la província i millorar la salut dels ciutadans, proporcionant l’accés universal a espais públics segurs i verds (inclusius i sostenibles) garantint l’accés a persones amb mobilitat reduïda en trams urbans i propers als nuclis, i obrint itineraris d’oci saludables per a la pràctica continuada de l’esport i per als desplaçaments interurbans a peu i en bicicleta.

Las Vies Blaves, que recorreran 360 quilòmetres, passaran per 59 municipis de 7 comarques (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Moianès i Barcelonès) i connectaran prop de 5 milions de persones amb un patrimoni natural, cultural, gastronòmic, arquitectònic únic a la província.

Les vies tindran una amplada mínima de tres metres i un desnivell suau, amb trams adaptats per a cadires de rodes i segregats per a vianants i ciclistes, ideals per a la pràctica d’activitats saludables, d’esport, d’educació mediambiental i d’oci.

El projecte Vies Blaves Barcelona es complementa a futur amb les actuacions que es realitzen en els camins fluvials de l’àmbit de la conca dels rius Besos i Tordera a través del Consorci Besòs-Tordera, i que afecta a 64 municipis d’un total de 5 comarques.

S’estima 14.000 usuaris en hora punta, en el cinquè any d’ús de les Vies Blaves

Les dades de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla de Direcció Urbanística de Vies Blaves Barcelona estima que el cinquè any d’ús de les Vies Blaves hi haurà un total de 14.000 usuaris en dia punta. En una extrapolació a deu anys, els usuaris de les Vies Blaves arribarien a 26.000 en dia punta. Segona aquesta dades, en aquell moment el projecte tindria un potencial econòmic de 18 MEUR anuals.