El Procicat confirma que Catalunya no avançarà de tram dilluns

El Procicat ha confirmat aquest dijous que Catalunya no avançarà de tram dilluns per un “canvi brucs dels indicadors”, segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés. “Per responsabilitat ens quedem en el tram 1”, ha indicat Vergés, que ha parlat d’un “creixement sobtat” dels paràmetres, passant de 0,78 a 0,92 en quatre dies. La consellera ha constatat que gestionar ara un rebrot en aquestes condicions amb les UCI amb 438 pacients seria “complicadíssim”. Per la seva part, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha avisat que en els propers dies l’Rt continuarà per sobre del 0,9. Caldrà veure si la velocitat continua creixent o s’aconsegueix estabilitzar-la per sota de l’1 i es continua baixant però a ritme més lent.

