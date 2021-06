El ple extraordinari d’habitatge aprova les 20 propostes d’ERC i Poble Actiu

Aquest dimarts es va celebrar el ple extraordinari i monogràfic d’habitatge, impulsat per ERC i Poble Actiu, on es van debatre i aprovar les 20 propostes en matèria d’habitatge proposades pels grups de l’oposició. Les tres votacions que es van realitzar van ser aprovades amb els vots favorables d’Esquerra, Igualada Som-hi i Poble Actiu i l’abstenció de Junts i Ciutadans. Entre les propostes més destacades hi ha l’increment de les ajudes per pobresa energètica, un pla de lloguer jove per facilitar l’emancipació dels i les joves, l’exempció del pagament de l’IBI si es posa el pis a lloguer accessible o sancions per a entitats bancàries que tinguin pisos buits i forçar a bancs a posar els pisos a lloguer per aquella gent que està en risc de quedar-se sense habitatge, entre d’altres.

En la intervenció d’Esquerra es va destacar que “ja que el govern municipal no incentiva, fomenta i provoca aquest tipus de debats a la ciutat, els impulsem des de l’oposició ja que és imprescindible fer-ho per tal de revertir una situació molt greu de manca d’habitatges a la ciutat”. En aquest sentit el cap de l’oposició i portaveu d’ERC Igualada, Enric Conill, va destacar “les 20 propostes que hem presentat son totes elles viables, factibles i que de fet a molts altres municipis ja estan impulsant”. Conill va contraposar les propostes dels grups de l’oposició amb “la inacció del govern municipal de Marc Castells, que en 10 anys no ha dut a terme cap política pública per generar pisos de lloguer accessible”.

De fet, els republicans expliquen que “el govern va tard en polítiques d’habitatge, no han fet absolutament res i això ha comportat que tinguem un greu problema d’accés a l’habitatge a Igualada. Hi ha els mateixos pisos de lloguer accessible a la ciutat avui que no pas fa 10 anys, 35 i això és molt inferior en comparació amb altres municipis similars al nostre”.

Finalment el portaveu republicà va interpel·lar a l’alcalde, a qui li va assegurar que “té dues opcions: seguir negant el problema i ignorar les propostes dels grups de l’oposició o bé assumir que no han fet la feina que tocava i implementar les polítiques públiques d’habitatge que necessita Igualada, ja que Igualada no es pot permetre perdre un nou tren, ara en matèria d’habitatge, i és imprescindible que s’inverteixin molt més recursos per la creació de pisos de lloguer accessible”. Alhora, Conill va estendre la mà al govern municipal per “impulsar conjuntament les 20 propostes que hem plantejat i fer possible que Igualada faci un salt endavant”.

Per la seva banda, la regidora de Neus Carles ho defensava així: “Igualada té un problema d’accés a l’habitatge digne. Sabem que aquesta problemàtica no és exclusiva de la ciutat, sinó que passa a tot el país, però això no ens pot servir d’excusa per a no fer res”. Concretament, van centrar les seves crítiques en la manca de polítiques d’habitatges per frenar la pujada dels lloguers, que han convertit Igualada en la setena ciutat catalana on més han pujat els preus dels lloguers en els darrers anys, una pujada del 43% entre 2015 i 2020 segons dades de l’Incasol. Des de Poble Actiu entenen que “l’habitatge és una problema de país, però aquí a Igualada estem molt pitjor que en altres ciutats i per tant hem d’actuar amb conseqüència” i va proposar un pacte de ciutat per resoldre el problema de l’habitatge.