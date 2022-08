La Llacuna canvia el nom de la plaça del consultori per la d’un històric metge del municipi

Dissabte 30 de juliol va tenir lloc l’acte de descoberta de placa que dona nom a la plaça Dr. Lluís Balagué, qui va ser metge de família a la Llacuna de l’any 1982 al 2013. El consistori va decidir canviar el nom de la plaça on està ubicat el consultori, fins ara plaça de les Eres, com a homenatge a una persona molt estimada per tots els llacunencs i llacunenques i qui va formar part també de la vida social del municipi.

Així, dissabte hi va haver l’acte institucional, amb els familiars, veïns i regidors de l’Ajuntament de la Llacuna. Tal com va manifestar l’alcalde, Josep Parera, en iniciar el seu parlament, “avui no volem que sigui un dia trist, avui ha de ser un dia de record, d’homenatge a en Lluís qui va dedicar gran part de la seva vida al benestar de tots nosaltres. Figures tan singulars, úniques, dedicada als altres han de perdurar sempre, per aquest motiu no podíem trobar millor homenatge que dedicar-li una plaça, i quin millor espai que aquesta plaça, la del consultori, on ell va ser-hi durant molts anys i a partir d’avui hi continuarà essent de manera simbòlica”

En nom de la família, el seu fill va adreçar unes paraules recordant al seu pare com una persona curiosa amb ganes de conèixer el perquè de les coses i un gran defensor de l’atenció primària. En la seva intervenció també va agrair a l’Ajuntament i al poble aquest acte d’homenatge al pare. Seguidament, la filla del Dr. Balagué acompanyada de l’alcalde va procedir a la descoberta de la placa.

La coral Ben endins també va voler participar en l’acte i va dedicar una cançó en record al metge. Abans de finalitzar l’esposa va signar al llibre d’honor de l’ajuntament. La nova plaça Dr. Lluís Balagué es va omplir de gom a gom per fer aquest darrer comiat i homenatge que va acabar amb un vermut amenitzat pel grup Trio Bosser.