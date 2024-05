El Parc Agrari de la Conca d’Òdena presenta l’exposició divulgativa “D’on ve el que mengem?”

Aquest cap de setmana ha tingut lloc la Fira La Margarida, la 3a fira sostenible de Santa Margarida de Montbui. Enguany, més enllà de posar en valor el comerç de proximitat i el producte de quilòmetre zero, el certamen ha fet una ferma aposta per la divulgació i la sensibilització de la importància de la sostenibilitat acollint la inauguració de l’exposició “D’on ve el que mengem?” dissenyada pel Parc Agrari de la Conca d’Òdena amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia.

L’exposició té com a objectiu principal sensibilitzar sobre la importància de conèixer i consumir aliments de temporada, així com donar suport a iniciatives sostenibles i locals, com les liderades pels productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. Al llarg de l’exposició es presenten dades impactants, com ara que a Catalunya es desaprofiten aproximadament 35 kg d’aliments per persona a l’any, que els aliments recorren una mitjana de gairebé 4.000 km per arribar a les nostres taules, o que a Europa es fan servir més de 8 milions de tones de plàstic cada any per envasar aliments, unes xifres que posen en relleu els desafiaments del sistema alimentari actual. A més, l’exposició compta amb una àrea interactiva on els visitants poden posar a prova els seus coneixements com a consumidors, seleccionant diferents productes, descobrint el seu origen i identificant aliments de temporada. L’exposició “D’on ve el que mengem?” serà itinerant i es podrà instal·lar en tots aquells municipis associats al Parc Agrari Conca d’Òdena que ho desitgin.

Durant la jornada, que ha acollit una vintena de paradistes artesanals, també s’han dut a terme activitats i xerrades divulgatives centrades en el canvi climàtic i el comerç de proximitat, s’han organitzat tallers per a infants i adults i s’ha pogut degustar diverses propostes gastronòmiques de quilòmetre zero. La fira va estar amenitzada pels concerts dels grups Duet Ambient i Pop Manía, i es va comptar amb la participació dels Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Sabadell, que van donar un aire molt festiu i animat a la fira.

La Fira “La Margarida” ha estat organitzada per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, el Parc Agrari de la Conca d’Òdena i nombroses entitats i institucions del territori.

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena és una eina per posar en valor el territori i la gent que hi treballa. Organitza diverses iniciatives per dinamitzar econòmicament i socialment la Conca d’Òdena en l’àmbit agroalimentari, promou la producció local i sostenible d’aliments perquè la ciutadania pugui consumir productes saludables i de proximitat i contribuir així a tenir un territori viu i cuidat. El Parc Agrari el formen l’Associació de productors de la Conca d’Òdena, l’Associació de comerç i restauració del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, l’Associació de turisme del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, el Consell Comarcal de l’Anoia i els Ajuntaments de 15 municipis que representen una població de 80.820 habitants i una superfície de 372 Km2.