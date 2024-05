El primer equip femení de la UE Calaf es proclama campió de lliga

El primer equip de la UE Calaf, que disputa la lliga femenina amateur de Futbol-7, s’ha proclamat campió de lliga després de superar el passat 5 de maig el CE Pla d’Urgell B, per un contundent 9-0. Les calafines arribaven a la darrera jornada del campionat un punt per sobre del CF Soses i, per tant, depenent d’elles mateixes. Les de Said Oulhaj no van deixar marge a la sorpresa i es van imposar clarament a les urgellenques en un partit que a la mitja hora ja guanyaven per 5 a 0.

La UE Calaf ha tancat la lliga sense conèixer la derrota, acumulant 24 victòries i cedint únicament 2 empats. Una de les claus de l’èxit ha estat la seva capacitat ofensiva, destacant en aquesta faceta la seva davantera Clàudia Roig Fortó, que amb una total de 91 dianes s’ha erigit com la màxima golejadora dels 6 grups de la categoria.