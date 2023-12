El Museu de la Pell comença la seva transformació amb la primera part de la reforma del vestíbul

Publicitat

Dimecres de la setmana passada es va presentar l’inici de la transformació del vestíbul del Museu de la Pell amb la renovació del taulell d’atenció i informació al visitant. Ara el taulell és accessible per a persones amb mobilitat reduïda i consta de dos espais de treball, mentre que l’antic només tenia capacitat per a un treballador. La segona fase del projecte, que es podrà executar gràcies a una subvenció atorgada a finals d’aquest 2023, permetrà finalitzar el projecte intervenint no tan sols en el taulell sinó dotant al vestíbul en el seu conjunt d’una àrea més funcional d’atenció als usuaris, fent-lo totalment accessible. Carme Riera, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, destacava la “voluntat de renovar i adaptar l’espai del Museu que dona servei cultural a la ciutat, no només a nivell museístic sinó també com a centre cultural i d’activitats”. Riera feia referència al fet que els darrers anys, en aquest equipament “s’ha augmentat considerablement el nombre de visitants i usuaris, tant en les activitats programades pel Museu com en els actes coorganitzats o d’organització externa i naturalesa diversa, que tenen lloc en els espais polivalents de l’edifici. Per tot això, el museu tenia la necessitat urgent de renovar l’espai de rebuda als visitants”. La presentació d’aquest primer canvi ha servit per explicar les millores que es faran en la segona fase de transformació del vestíbul durant l’any 2024. Es remodelarà la senyalització i la informació per orientar al visitant i garantir una bona circulació en l’espai. També s’eliminarà el segon taulell existent al vestíbul (actualment en desús) i es convertirà aquest espai en una botiga, amb la instal·lació de vitrines-expositors, funcionals i sostenibles. El disseny del projecte ha anat a càrrec de l’estudi de disseny Evvo Retail amb l’igualadí Pep Valls al capdavant.

La reforma efectuada al vestíbul del Museu de la Pell s’ha realitzat gràcies a la línia de Subvencions triennals per a l’execució d’obres i/o per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments per a museus de Catalunya (CLT508) que atorguen el Departament de Cultura de la Generalitat i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). L’any passat es va obrir aquesta línia per primera vegada. El Museu s’hi va presentar amb un projecte per l’adaptació de l’àrea d’atenció al visitant (vestíbul) i, així mateix, per l’adquisició de materials d’il·luminació, audició, seguretat i emmagatzematge per l’auditori i la sala d’exposicions temporals. Es van obtenir 45.000€ (20.000€ dels quals, sumats a 5.000€ de fons propis, es van destinar al vestíbul). Enguany, el museu s’ha tornat a presentar a la línia sol·licitant la continuïtat del projecte de reforma de l’àrea d’atenció al visitant (entre d’altres equipaments destinats principalment a l’auditori) i ha aconseguit 67.986€; 53.301,71€ dels quals aniran destinats a l’esmentada reforma del vestíbul. Així doncs, la reforma, que s’implementarà per fases, tindrà un cost total d’aproximadament 78.301,71€.

Compartir