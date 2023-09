El monòleg intimista “Així, soc jo” al Teatre Nu

La proposta de Teatre Nu per aquest dissabte és el monòleg “Així, soc jo” de l’actor Joaquim Borrell, un espectacle íntim on el protagonista fa un un repàs dels meus primers quaranta anys de vida. Des de la infantesa fins a l’actualitat. Explicant els seus orígens: qui són els seus pares i quines són les cançons que el connecten directament amb ells, passant per la infantesa a l’escola, la decisió d’estudiar art dramàtic, l’amor, la bulimia viscuda per un home a la trentena i finalment, la seva etapa com a monitor de teatre al Centre Penitenciari Lledoners durant catorze anys.

Aquest viatge autobiogràfic, divertit, però tendre, es concreta amb un monòleg parlant directament a públic alternat amb cançons que reforcen aquest viatge personal.

La cita és dissabte a les vuit del vespre a La Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous. Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web: https://entradium.com/events/aixi-soc-jo-de-borrell-fanno