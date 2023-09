Vilanova guardonada amb dues Flors d’Honor en la 12a Gala de Viles Florides

Vilanova del Camí rep dues Flors d’Honor en el marc de la 12a Gala Flors d’Honor Viles Florides que es va celebrar a la parròquia d’Encamp, a Andorra. Va recollir el distintiu el regidor d’Obres i Urbanisme, Francisco José Saucedo, i els caps de jardineria, Antonio Menor i Quico Márquez.

La gala es va celebrar el passat divendres al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i va comptar amb més de 200 representants i autoritats dels 164 municipis de Catalunya i les parròquies d’Andorra. Durant la cerimònia es van repartir els guardons que reconeixen i premien les tasques de promoció i transformació de l’espai públic a partir d’espais verds urbans.

Des de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, el regidor d’Urbanisme i Obres, Francisco José Saucedo, es mostra molt satisfet pel distintiu rebut, que implica diu, “un reconeixement a la feina feta i a la sensibilitat del municipi per la diversitat vegetal i el respecte a la natura”. Des de la brigada de jardineria asseguren que seguiran treballant per aconseguir la tercera Flor d’Honor, fet que implicarà fer accions formatives i de divulgació buscant la participació activa de la ciutadania.

Igualada també ha estat reconeguda en la 12a Gala Flors d’Honors de Viles Florides

Encamp ha revalidat enguany les quatre Flors d’Honor que ja tenia l’any passat, sent aquesta la puntuació màxima en la gala. Un altre dels premis destacats ha estat per a Lloret de Mar, que es va endur la Flor d’Or Pere Cabot per la seva trajectòria en el moviment Viles Florides i la diversitat i qualitat en l’aposta del seu patrimoni vegetal. El jurat també va tenir en compte la gestió de l’aigua regenerada i els sistemes de reg.

Pel que fa a la distinció de quatre Flors d’Honor, la més alta de la gala d’enguany i de les edicions celebrades fins ara, en total s’ha atorgat a 19 municipis i parròquies, entre ells: Encamp, Almacelles (Segrià), Bagergue (Val d’Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Castelló d’Empúries (Alt Empordà), Figueres (Alt Empordà), Igualada (Anoia), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Lloret de Mar (Selva), Malgrat de Mar (Maresme), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), Reus (Baix Camp), Roses (Alt Empordà), Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Sant Hilari Sacalm (Selva) i Vila-seca (Tarragonès).

Més enllà dels premiats amb les quatre Flors d’Honor, hi ha hagut un total de 74 municipis que n’han obtingut tres, 55 han aconseguit dues i finalment, 16 municipis han obtingut una Flor d’Honor.