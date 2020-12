El Monitor de Reputació Turística online li posa a l’Anoia una nota de 8,2

La Diputació de Barcelona analitza els resultats per comarques del Monitor de reputació turística online de la Regió de Barcelona 2020, amb l’objectiu d’avaluar quina reputació tenen les destinacions de la Regió de Barcelona a les principals xarxes socials i portals turístics online. S’han recollit dades de més d’un milió d’opinions compartides pels propis usuaris dins de plataformes online de màxima rellevància turística, per tal de conèixer en profunditat l’experiència dels visitants en tres sectors turístics: Allotjaments, Restaurants i Atractius Turístics.

La valoració de l’Índex de Reputació Online (iRON) de l’Anoia al 2019 ha estat d’un 8,26 –0,02 punts percentuals per sobre de la mitjana de la Regió de Barcelona– basat en un total de 14.876 opinions online rebudes. Els atractius turístics de l’Anoia és el que més valoren els visitants, amb una nota mitjana de 8,90; en segon lloc estan els allotjaments amb un 8,23 i, per últim, els restaurants amb un 7,90.

El volum d’opinions registrades sobre l’Anoia ha crescut els últims anys, amb una pujada destacada d’un 37% en el cas dels atractius entre 2018 i 2019. La valoració iRON s’ha mantingut bastant estable en els tres subsectors, destacant el lleuger creixement de la valoració dels allotjaments de la comarca. Igualada és el municipi amb un major nombre d’opinions rebudes –7.049, el 47,4% sobre el total de l’Anoia–, amb una valoració iRON de 8,21 i amb una notable majoria sobre restaurants (62,1%). El segueixen els municipis de Masquefa i Capellades, amb molts menys comentaris però amb una valoració iRON una mica més alta. Destaquen les valoracions de Vallbona d’Anoia (iRON 9,80) i Rubió (iRON 9,44), encara que amb un volum d’opinions molt inferior –7 en el cas de Vallbona d’Anoia i 243 en el de Rubió–.

El mercat rus –amb molt poques opinions– és el que emet les valoracions més altes d’entre tots els mercats analitzats, mentre que els espanyols fan les valoracions més baixes. En el cas de l’allotjament de l’Anoia, la valoració més alta la marca el mercat neerlandès. I pel que fa als atractius, la valoració més baixa la fa el mercat italià.

El conseller de Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia, Dani Gutiérrez, valora aquests resultats com “molt positius, ja que indiquen d’una manera molt clara, que la comarca i els agents turístics oferim experiències de qualitat molt ben valorades pels nostres visitants. Pel 2021 l’estratègia d’Anoia Turisme i el Consell Comarcal de l’Anoia passa per seguir aprofundint en els valors que aporten qualitat i reputació a la comarca, apostant pel turisme sostenible i slow i posant el focus en la proximitat, l’autenticitat, la seguretat i l’autonomia que ofereix el nostre territori”.

Compartir