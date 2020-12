Campanya de la MICOD sobre l’ús sexista de les joguines

S’apropen de nou les festes de Nadal i amb elles la tradició de regalar il·lusió i presents als més petits i petites de la família. Ja fa dies que per les cases corren els tradicionals catàlegs de joguines de les principals botigues del territori. Per aquest motiu des de l’Àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena un any més us volen fer reflexionar en relació a aquests catàlegs i quins missatges poden transmetre implícitament. Han fet un comunicat que diu el següent:

“Com ja sabeu els jocs i les joguines són una eina de socialització dels infants. És des de ben petits que el joc ens transmet tot una sèrie de valors, rols, desitjos, maneres de fer i en definitiva de ser. Les joguines són, doncs, una eina fonamental que ajudaran als nostres infants a créixer i a desenvolupar-se.

Heus aquí la importància de reconèixer tots els missatges implícits que poden transmetre els usos estereotipats i sexistes de les joguines. Es detecta, en els catàlegs, joguines destinades principalment a les nenes i joguines per als nens per les imatges que apareixen o per l’ús estereotipat dels colors.

Una socialització sexista facilitarà que els nens i les nenes es converteixin en persones adultes amb actituds masclistes i mostrarà un sol model social preestablert en funció del seu gènere. Educar en la igualtat des de la infància és la mesura fonamental per tal que les noves generacions creixin qüestionant els estereotips sexistes i desenvolupant capacitat crítica per posar en dubte els discursos masclistes normalitzats en el nostre dia a dia.

Les persones adultes i la indústria de les joguines fem un ús sexista del joc quan facilitem a les criatures joguines que estableixen l’aprenentatge de determinats rols sexistes i quan posem obstacles a l’accés a la resta de jocs. A més, hem de tenir en compte que un ús no sexista de les joguines no consisteix a oferir a les nenes joguines “de nens” però de color rosa, sinó a eliminar la distinció de joguines per a nens i joguines per a nenes.

LES NENES VOLEN SER PRINCESES

Si bé és cert que les dones han accedit durant les últimes dècades al mercat laboral, fer una ullada a un catàleg de joguines deixa clar que les nenes troben més oferta per aprendre a cuidar nadons, maquillar-se, netejar i a cuinar que per aficionar-se a la ciència i a l’esport. Revisant les principals joguines pensades per a nenes trobarem que compleixen els següents mites:

– El mite de la bellesa: Jocs per pentinar-se i maquillar-se focalitzen la seva atenció en el fet d’estar guapes, segons un model de bellesa únic.

– Les dones com a objecte de desig: aquest mandat es transmet a través de l’oferta de nines amb mides impossibles i mitjançant referents de personatges presumits i seductors.

– El mite d’amor romàntic: La disfressa de princesa segueix sent un dels predilectes de les nenes. Aprenen a sospirar per amor i somniar amb el seu príncep blau, com la majoria de princeses dels contes. Models que no afavoreixen que les nenes es converteixin en dones autònomes, capaces de negociar relacions igualitàries amb les seves parelles.

– Maternitat obligatòria: L’oferta de joguines nadó dirigides a les nenes té un doble efecte. Per una banda, transmetre el mandat de la maternitat a les nenes i desanima en els nens el desenvolupament d’actituds de cura i tendresa”.