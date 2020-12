“Denarius World”, aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora

El Teatre de l’Aurora continua la Programació Setembre/Desembre 2020 aquest

cap de setmana amb Denarius World, dels pierencs PuntMoc. Denarius és el nom

de la moneda romana de plata que es va convertir en la base d’un sistema monetari

molt innovador per l’època. Ràpidament aquest sistema va provocar que la societat

s’orientés només cap als diners, disposada a ser abatuda i conquistada, per acabar

convertint-se en l’actual “societat capitalista benestant”. La companyia PuntMoc s’ha

basat en aquesta realitat per crear Denarius World, un espectacle que escenifica a

través de l’humor absurd i de manera descarada i divertida els problemes d’aquest

model social. Consideren que la manera com veiem el món està feta per ignorar una

realitat injusta i intolerable. Així, amb la innocència que els caracteritza, han creat un

joc corporal delirant en un món on tot és veloç, instantani i eficient.



PuntMoc està formada per l’Hèctor, el Juli i el Guillem, els tres germans Boada

Ferrer. Des del 2001 dediquen els seus esforços a l’exploració del llenguatge més

intrínsec de l’ésser humà, com també a la recerca d’allò més genuí dins nostre, que

mostren a través del registre del clown i l’humor absurd. Amb una llarga i exitosa

trajectòria internacional, la companyia ha actuat a Espanya, Itàlia, França, Suïssa,

Portugal i Corea del Sud entre d’altres i ha rebut una desena de premis.

Horari i venda d’entrades

Les representacions de Denarius World, tindran lloc divendres 18 i dissabte 19 de

desembre a les 20 h i diumenge 20 de desembre a les 19 h. Després de la funció

de divendres, els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que

obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13

€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del

Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més

informació a www.teatreaurora.cat. Els espectadors podran tornar a casa fins a les 23

h i hauran de guardar l’entrada per ensenyar-la, en cas de control.