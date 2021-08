El I Festival Jordi Savall tanca amb totes les entrades venudes

El I Festival Jordi Savall va tancar el passat diumenge amb el concert de ‘Les Goûts Réunis’, interpretat per l’orquestra ‘Le Concert des Nations’ al Monestir de Santes Creus. El certamen va abaixar el taló després de cinc concerts per on van passar La Capella Reial de Catalunya, el conjunt Hespèrion XXI o la formació Orpheus XXI. Totes les actuacions van exhaurir les entrades. “És una joia veure com hem pogut tirar endavant el festival amb tan poc temps de preparació; estem molt contents perquè ens han acollit com si fóssim a casa”, ha afirmat a l’ACN el mestre. La seva voluntat és que el certamen tingui continuïtat per “assegurar” el seu llegat i donar impuls a grups emergents i joves.

Rebut amb forts aplaudiments, el mestre igualadí va dirigir i tocar la viola de gamba en l’últim concert de la primera edició del Festival Jordi Savall que es va fer a l’església del monestir diumenge a la nit. Sota el títol de ‘Les Goûts Réunis’, l’orquestra ‘Le Concert des Nations’ va interpretar un ampli repertori de música antiga amb peces de Corelli o Boccherini, entre d’altres. “És una joia venir en un espai tan bell, amb un lloc on hi ha tota aquesta àuria del món cisterià, amb tota la història del nostre país i poder arrelar aquí un festival que omplim de músiques nostres i de fora”, va expressar el músic a l’ACN.

Jordi Savall va complir 80 anys l’1 d’agost i en fa 55 anys que es dedica a la recerca, la investigació, l’ensenyament, la interpretació i la difusió del patrimoni musical i cultural mil·lenari. El violagambista ha confessat que era l’hora de crear el seu propi festival per “assegurar” el seu llegat, més enllà de la seva persona. El festival s’ha inspirat en l’històric Festival de Prada de Conflent que el músic Pau Casals va fundar l’any 1950, quan tenia 75 anys.

Per això, el certamen ha nascut amb la voluntat que tingui continuïtat. El mestre no descarta que en futures edicions es puguin fer concerts en altres espais vinculats a la Ruta del Císter, com ara a Poblet o Montblanc. Amb tot, Savall ha assegurat que el monestir de Santes Creus es mantindria com l’epicentre del certamen en cas que s’ampliessin els espais.

Segons el violagambista, la seva voluntat és que en les pròximes edicions es programin les orquestres creades per ell perquè interpretin els repertoris històrics. A tall d’exemple, la programació girarà al voltant de músiques antigues del barroc i del renaixement. “Però també incorporarem més endavant quan tinguem més recursos altres grups del país, per mi és important que puguin venir grups emergents i també treballar per grups joves”, ha subratllat Savall. En aquest sentit, ha explicat que volen crear un projecte pedagògic, associant la música amb la literatura, la poesia, l’art i amb la història.

Cinc concerts, tots amb les localitats exhaurides

La formació Orpheus XXI, que inclou músics sirians, kurds, búlgars i iranians, va donar el tret de sortida al festival. El concert va oferir un “diàleg” entre músiques orientals i occidentals, en el qual el mestre Savall hi va participar tocant la lira i la viola d’arc i dirigint l’actuació.

Savall també es va posar al capdavant de La Capella Reial de Catalunya i el conjunt instrumental de música antiga Hesperion XXI per dirigir la segona actuació del certamen, en la qual es va interpretar ‘El Llibre Vermell de Montserrat’, una de les peces “més representatives” del patrimoni musical català.

Divendres va actuar al monestir de Santes Creus la formació Le Concert des Nations. Alguns dels seus solistes van tocar les composicions de Beethoven i Schubert, mentre que dissabte va ser el torn de ‘Folias & Romanescas’.

La primera edició del festival ha tingut un pressupost de 70.000 euros, 21.000 sufragats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i gairebé 10.000 d’una subvenció de la Diputació de Tarragona. Per la seva banda, Savall ha fet una aportació de 30.000 euros. La resta prové d’aportacions privades i de la venda d’entrades.