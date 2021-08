Podi per dos anoiencs al campionat d’Europa de BikeTrial

El cap de setmana del 6 i 8 d’Agost els pilots de l’Anoia Trial, Eloi Calvet i Quim París, participaren en el campionat d’Europa de Biketrial celebrat a Reinosa (Cantàbria).

El campionat constà de dos dies de cursa, amb un recorregut de 5 zones, amb grans pedres i troncs, on el primer dia calia fer 3 voltes i segon dia 2 voltes, i on el còmput total de peus aconseguits donaria el trofeu al millor pilot d’Europa de Biketrial.

Els pilots anoiencs participaren en la categoria Under16, on després del primer dia de cursa, marcada per la pluja i per un recorregut de més de 4 hores aconseguiren ocupar les primeres posicions, obtenint el Quim París la primera posició i l’Eloi Calvet la segona només separats per una diferència de 6 peus.

La cursa del segon dia, marcada per la poca diferència en les posicions capdavanteres, feia preveure un resultat final molt ajustat i més tenint en compte que es realitzava a dues voltes on qualsevol error et podia fer baixar moltes posicions en la classificació.

Tant l’Eloi com el Quim varen realitzar un trial excepcional quedant en 2a i 3a posició, empatats a peus, essent el pilot navarrès Mikel Azcona qui ocupà la 1a posició.

Finalment, després dels dos dies de cursa, Quim París va obtenir la millor puntuació, ocupant el calaix més alt del pòdium, proclamant-se Campió d’Europa de Biketrial U16 i l’Eloi Calvet ocupà la 3a plaça del pòdium.