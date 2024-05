MAPES – Com va votar l’Anoia en les eleccions de 2021?

Aquest diumenge se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. 93.687 persones estan convocades a les urnes a la comarca de l’Anoia. Les darreres enquestes publicades situen el PSC al capdavant com a primera força del país, amb Junts perseguint els socialistes cada vegada a menys distància, i amb una Esquerra Republicana que perdria la primera plaça entre les forces independentistes en favor de la candidatura liderada per Carles Puigdemont.

Però, com van anar les anteriors eleccions a la nostra comarca? Amb l’ajuda dels següents mapes interactius podreu trobar una anàlisi sobre com van votar els anoiencs i anoienques fa 3 anys.

Un dels factors claus de les eleccions de 2021 va ser el context sanitari en el qual es van celebrar. Amb Catalunya en ple procés de vacunació contra la Covid-19, el país s’enfrontava al repte d’organitzar una jornada electoral amb mesures sanitàries com el control dels aforaments o l’ús de mascaretes, especialment per als membres de les meses electorals.

La crisi sanitària va deixar en segon pla el conflicte derivat de la celebració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i la posterior sentència del 2019. Amb el procés en hores baixes i la Covid-19 acaparant l’atenció social, política i mediàtica, es preveia una participació més baixa que en les eleccions de 2017, i així va succeir al país i a l’Anoia. Del 82,77% de votants anoiencs l’any 2017, es va passar a un 51,72% el 2021. Si fem cas als estudis demoscòpics publicats en les darreres setmanes, la participació aquest 2024 podria superar el 60% per poc marge.

Qui va guanyar les eleccions del 2021 a l’Anoia?

El partit guanyador de les eleccions a l’Anoia va ser Esquerra Republicana de Catalunya. Els republicans van guanyar per un estret marge de vots sobre Junts per Catalunya, segon, i amb un PSC en alça, en tercera posició.

Quina candidatura va ser la més votada al teu municipi?

Tot i que Junts va obtenir la victòria en més municipis, el fet que Esquerra Republicana s'imposés en nombre de vots a la comarca s'explica, en part, per la poca distància en vots entre les dues formacions en aquells municipis on els de Puigdemont, que el 2021 no va ser candidat, eren la primera força - excepte Igualada, amb un pes demogràfic molt superior a la resta de municipis -.

D'altra banda, també hi va tenir a veure el resultat dels postconvegents en els feus menys independentistes i amb un pes demogràfic gran. Per exemple, a Vilanova i Montbui, els republicans avantatgen en gairebé el doble de vots a Junts. A Piera, la distància entre Esquerra i Junts va ser de 10 punts en percentatge de vot.

Finalment, la concurrència del PDeCAT per separat de Junts va provocar una divisió entre els votants d'aquest espai polític, rebaixant el pes en vots de Junts.

Una comarca de majoria independentista

Les 3 formacions independentistes clàssiques - Esquerra, Junts i CUP - van sumar el 51,54% dels vots a l'Anoia el 2021. Sumant els vots del PDeCAT, la xifra creix fins el 57,39%. Els municipis amb menys vot independentista coincideixen amb els feus tradicionals del socialisme a la comarca.

Un cinturó roig a petita escala

Els feus tradicionals del PSC a la comarca - només posats en qüestió amb la irrupció de Ciutadans el 2017 - s'articulen en dos grans espais: els municipis centrals de la Conca d'Òdena i els grans nuclis de població de l'Anoia Sud. Els socialistes, i en menor mesura els Comuns, van obtenir els millors resultats a Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. A Igualada, la candidatura liderada el 2021 també per Salvador Illa va ser tercera força, de la mateixa forma que a Capellades. A l'Anoia Sud, els socialistes es van imposar a Masquefa i La Torre de Claramunt, a més d'aconseguir ser segona força a Piera i tercera a Hostalets de Pierola.

Una extrema dreta que creix a les grans poblacions de tradició progressista

La irrupció de Vox en el panorama polític estatal va tenir la seva gran primera prova de foc a Catalunya amb les eleccions al Parlament del 2021. La formació liderada per Ignacio Garriga es va fer forta en els tradicionals feus del PSC a la comarca, aconseguint ser tercera força - per davant del PP i Ciutadans - a Vilanova i Montbui, i situant-se en quarta posició a Piera i Masquefa. A Igualada el partit d'extrema dreta va obtenir gairebé 800 vots, situant-se com a sisena força per sobre dels Comuns, el PP i Ciutadans. Aquesta tendència es va mantindre en les passades eleccions espanyoles de 2023, tot i que el creixement del PP va atenuar la pujada de Vox. Un dels grans dubtes d'aquesta contesa electoral serà veure quin repartiment de vots sorgeix entre aquestes dues opcions polítiques, després que els populars guanyessin terreny en les darreres convocatòries electorals del maig i el juny de 2023.

Diumenge, tots els resultats de la comarca a Veuanoia.cat

Aquest diumenge se celebren les eleccions al parlament de Catalunya, i com a novetat d’enguany, el portal de notícies de La Veu l’Anoia seguirà en directe el resultat de les eleccions.

A la mateixa portada de la web, hi haurà una franja a on es podrà consultar l’escrutini en directe, i hi haurà la possibilitat de fer la consulta de cada un dels municipis de l’Anoia.