La Pobla de Claramunt acollirà el primer dels concerts del festival Espurnes Barroques

Demà dissabte 11 de maig, a les 19h. a l’església de la Pobla de Claramunt, se celebrarà el concert inaugural del Festival Espurnes Barroques 2024. L’església de La Pobla, que conserva un retaule del segle XVII i una singular Marededéu de la Llet del segle XIII, ha estat l’emplaçament escollit pel festival per donar el tret de sortida a la seva setena edició. En paraules del seu director, Josep Barcons “l’església de La Pobla és un escenari immillorable per presentar una proposta musical que no deixarà ningú indiferent, tant per la qualitat musical com pel concepte que la vertebra, que s’arrodoneix amb gastronomia i descoberta patrimonial”.

El concert serà protagonitzat pel grup vocal Cantoría, un dels conjunts de música antiga de més projecció internacional de tot l’estat espanyol. Després que aquest estiu triomfés al prestigiós Festival d’Utrecht, la desena de músics del grup, liderats per Jorge Losana, estrenaran un programa en el qual sonaran per primer cop en temps moderns algunes partitures recentment recuperades per l’Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Després del concert a Espurnes Barroques, el grup té una gira pels Països Baixos, França, Alemanya i els Estats Units, amb actuacions a Nova York, Indiana i Pennsylvania.

El programa, titulat Ensalades i vilancets, està compost per peces festives que ens faran viatjar del segle XIII al segle XVIII. La dimensió lúdica del concert està assegurada, amb una música fresca i imaginativa, de la qual Cantoría és un dels màxims especialistes a nivell mundial. El concert, tal com és propi d’Espurnes, comptarà amb explicació patrimonial i amb un tast gastronòmic que complementa la narrativa del concert.