“Xerrich a cau d’orella”, concert de pop íntim a La Casa del Teatre Nu

El grup de música Xerrich serà aquest dissabte a La Casa del Teatre Nu amb el seu concert “Xerric a cau d‘orella”. Després d’haver presentar el seu primer EP Cants i laments, Xerrich torna amb un projecte íntim i proper. Amb el seu pop íntim d’autor i en format trio, ens presenten un directe amb noves cançons i una posada en escena especial per fer del concert un espai de calma i introspecció. Xerrich és un punt de trobada, un espai on fer de les paraules cançó, on el temps para, i ara, ens ho volen compartir.

Com a novetat, el concert estarà adaptat per a persones amb discapacitat auditiva. Gràcies a una col·laboració amb “Teatre Accessible” a través dels fons Next Generation, Teatre Nu posarà a disposició de les persones que ho necessitin tres tipus diferents d’adaptació. Per una banda, hi haurà so amplificat amb auriculars per a usuaris amb audiòfons que tinguin discapacitat auditiva o vulguin sentir millor l’espectacle.

D’altra banda, es disposarà del sistema bucle magnètic individual que permet que les persones amb discapacitat auditiva usuàries de pròtesis auditives (implant coclear) pugui escoltar el so de l’obra nítidament mitjançant la utilització d’un sistema FM connectat a un llaç d’inducció o bucle individual. I per últim, hi haurà disponible unes motxilles vibratòries amb capacitat de registrar les freqüències del so i reproduint-les en forma de vibracions per persones que vulguin ampliar l’experiència sensorial.

La cita serà dissabte a les vuit del vespre a La Casa del Teatre Nu i les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet.