El Fòrum UEA posa de relleu la innovació com a estratègia i procés per a una Anoia competitiva

Prop de cent cinquanta assistents van participar dimecres en el VI Fòrum Empresarial de l’Anoia. El Fòrum UEA és l’acte acadèmic impulsat per la patronal anoienca, i que té per objectius plasmar les inquietuds, reptes i preocupacions que té el teixit empresarial a través de la presentació de l’informe econòmic i empresarial -elaborat per la mateixa entitat- Empresa i Progrés.

L’edició d’enguany va presentar el VI Empresa i Progrés – La innovació en l’entorn empresarial que recull l’estat de la innovació al territori, i presenta alhora, eines, recursos i possibilitats per a les empreses i organitzacions. De fet, es tracta d’una retrospectiva i radiografia de la innovació en el mapa actual del món empresarial, pautes i propostes per treballar-la i continuar acompanyant a les empreses en aquest camí cap a la innovació; i també, un recull de casos d’empreses de Catalunya i de l’Anoia que estan apostant per la innovació.

La innovació, una assignatura pendent

A més, el document recull informació de context, la veu d’experts/es en innovació de diferents àmbits (empresa, entitats socials, administració…); casos d’interès i d’èxit… Per citar alguns exemples d’aquest informe, s’hi plasma com la creixent competitivitat dels territoris i els països es deu també a l’evolució i el creixement de l’aposta per la innovació; com la despesa en I+D ha anat creixent en els darrers anys a l’Estat i com és el sector privat el que més diners hi destina.

En el document també s’hi exposa com les empreses innovadores són molt més exportadores que les que no ho són; i que els sectors amb més despesa en I+D a Catalunya són els corresponents als vehicles de motor i transport, el farmacèutic i el TIC. Segons una enquesta també realitzada per la UEA a empreses interessades en innovació, el 82% de les enquestades es consideren innovadores, ja sigui perquè han implantat innovació en certes àrees, especialment en producte (nou model de serveis d’atenció centrada en la persona, implantació d’un nou CRM, ERP, processos de signatura automatitzada, gestió de plataforma en línia, aposta per la Intel·ligència Artificial…).

No obstant això, la manca de finançament, el cost elevat dels canvis a realitzar, la barrera mental dels equips, l’excessiva burocràcia i la manca de personal qualificat dins l’empresa, són alguns dels inconvenients i reptes que tenen les empreses de l’Anoia i també els ajuntaments a l’hora d’innovar.

El president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, va agrair a totes les persones i empreses que han fet possible el Fòrum i va afirmar que: “La innovació és cosa de tots i totes: empreses, administració… Si volem una comarca competitiva, cal una aposta conjunta de tots”. A més, el president també va explicar que l’objectiu d’aquest informe és “Promoure la innovació empresarial com a font de competitivitat econòmica i generació d’ocupació de qualitat. Perquè volem que les empreses de la nostra comarca tinguin eines per innovar i es posicionin al mercat, d’aquí i de fora”.

L’acte també va comptar amb l’assistència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells qui va exposar les diverses accions de govern per millorar la connexió de la ciutat, la reforma del polígon i l’aposta conjunta per tenir hectàrees de sòl industrial per grans empreses que generin valor afegit; i on la innovació hi ha de tenir un gran pes.

Seguidament, va tenir lloc la ponència de l’expert en innovació i creativitat empresarial, i professor d’EADA, Franc Ponti qui a través de “Els 7 errors capitals de la innovació i el canvi” va donar les claus al públic de com incentivar a l’empresa a no tenir por a canviar. A més, Ponti també va destacar que “La innovació és una estratègia i un procés que les empreses i organitzacions han d’afrontar. La convicció i l’aposta ha de ser interna, amb la implicació i la voluntat de gerents i directius, però que han de donar espai als seus equips per pensar, parlar, proposar i comentar idees i millores” i que “Per innovar cal que ens equivoquem molt i de forma sàvia. Es pot innovar a qualsevol empresa. De fet, les pimes gaudeixen de més flexibilitat interna”.

La innovació és un gran repte i cada vegada més, esdevé imprescindible per afrontar l’entorn extremadament canviant. Al document també s’hi recullen algunes empreses de l’Anoia que detallen què estan duent a terme quant a innovació (procés, producte…). Per poder plasmar i donar veu a algunes d’aquestes empreses que van participar en la redacció del document; quatre empreses de l’Anoia van exposar els seus casos d’èxit en innovació: Meritem, Arcas Ollé, Picvisa i Waterologies.

En el cas de Meritem, el seu director general, Xavier Herreros, va exposar com l’empresa, creada ja amb ADN innovador al 1992, naixia per donar resposta a una gran demanda del sector de l’hostaleria i la restauració: poder servir paella per més petita que fos la cuina.

Per la seva part, Arcas Ollé, Joan Ollé -product manager de l’empresa- va explicar com porten més de 180 anys de trajectòria empresarial, custodiant objectes de valor i secrets amb innovació. Un referent mundial en disseny, fabricació i comercialització de caixes de seguretat.

L’altra empresa que va explicar el seu cas d’èxit va ser Picvisa. De la mà del seu managing director, Luís Seguí, es va exposar com es tracta d’una empresa clau en el repte del reciclatge i separació del residu tèxtil al món, un vincle entre innovació i sostenibilitat a través de la robòtica i la visió artificial.

I per últim, es va comptar amb el cas de Waterologies. La presentació va anar a càrrec de Toni Cuevas, el seu CEO, qui va explicar com potabilitzar l’aigua en un aparell portàtil fins la recuperació del sanejament de l’aigua dels adobers.

L’acte va estar conduit pel periodista igualadí, Joan Maria Morros. El VI Fòrum UEA va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada; el patrocini de Mútua General de Catalunya, Servisimó, ABC Leather, Graphic Packaging, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i la col·laboració de Via Empresa.