4 Roures, un espai ideal per al teu gos i per a tu

. És un lloc on trobareu tot el que necessita el vostre amic de 4 potes. Ell trobarà diversió, un lloc on poder córrer i jugar amb altres gossos, però tot des de l’aprenentatge i des de ser un lloc segur, ja que està tot tancat i també controlat per personal expert. També el vostre gos trobarà educació, aprendre a fer les coses, a entendre que el que vosaltres voleu en cada moment. Tant el vostre gos com vosaltres, aprendreu comunicació entre vosaltres… i un llarg etc.

4 Roures és un club caní a plena natura. Disposem de 46.000 m2 de terreny tancat, menys el pàrquing que és exterior. Dintre està dividit en tres zones diferenciades, amb zones amb ombres i punts d’aigua. La pista de davant, més planeta i on hi ha també la pista d’entrenament. La zona del mig, on hi ha els lavabos, els punts d’aigua, una petita botiga per ells i un petit bar per vosaltres. I també hi ha la pista del darrere, amb una part plana i la resta més inclinada, ja que és el vessant d’una petita muntanya. Als gossos els encanta i gaudeixen molt.

Oferim diversos serveis, ja que volem oferir un servei integral pel vostre gos i per vosaltres.

Per un costat, oferim la part social, la part en la qual ells poden vindre a jugar, córrer amb altres gossos, socialitzar, expressar-se tal com són, treballar els seus traumes i pors. On poden aprendre el llenguatge dels altres gossos. A gestionar-se. Tot des de ser un club on hi ha personal expert que dona pautes i controla tot això. Vetlla pel benestar i harmonia de tots.

Per poder vindre per primer cop, heu de trucar o enviar un WhatsApp al 619 99 13 35 i la Virginia us informarà i us explicarà com funcionem. Al mateix temps us demanarà per com és el vostre gos, caràcter, com es comporta amb altres gossos i humans, la seva raça o pes, edat, si està castrat/castrada o no… Ella us donarà dia i hora per poder vindre.

Gabriel, el nostre expert, a porta sempre analitza els gossos que venen, com són, els seus senyals, etc. Depenen del que vegi, deixa entrar o no. Si veu que és un gos que per exemple, mossega altres gossos o persones, borda molt, no sàpiga gestionar-los, etc. ell us explica el que veu (digues-me que us fa una ràpida anàlisi etològica gratuïta), i ja us indica que s’ha de rectificar i per què.

En aquest cas no podrà entrar al club i es donarà l’opció de treballar abans amb ell, en classes individuals, per a poder incorporar-ho amb la resta de cànids. Si veu que és un gos que sap jugar amb altres gossos, sociable, etc, pot entrar, sempre respectant la normativa del club.

Què significa tot això? Que totes les persones que estan en el club poden estar tranquil·les perquè saben que tots els gossos que són allí són equilibrats i que els seus humans estan amb els seus gossos, controlant el joc i la relació amb la resta.

Gabriel és la persona experta encarregada de vetllar pel bon funcionament del club, que hi hagi harmonia, de donar pautes depenent de cada cas, de cada gos. Per exemple, si ve un cadell amb molta energia, no el ficarà amb una pista amb gossos que potser porten dues hores corrent i que estan ja cansats. Els hi diu d’anar a altra pista perquè cremi una mica per després introduir-lo amb la resta. Igual que ensenya a fer presentacions amb la resta de gossos.

Els humans també gaudeixen del club, perquè poden conèixer gent amb la mateixa afició, si tenen algun dubte sobre comportaments, alimentació, estem per a poder ajudar-los…

Un altre servei que oferim són les classes d’educació canina. Totalment individuals i adaptades a cada persona. Igualment com abans, primer truqueu a la Virginia per explicar-li una mica sobre el vostre gos, com és, el seu comportament, el que voleu aconseguir… i ella us donarà hora per una visita gratuïta amb el Gabriel.

En aquesta visita, primer parlarà amb vosaltres, li ho explicareu tot, i ell us indicarà la seva forma de treballar. Després us dirà de treure el gos del cotxe (tranquils, que estarà a l’ombra i amb les finestres baixades) i així podrà veure com es comporta, els seus senyals, com reaccioneu vosaltres. A partir d’aquí, ja organitzarà les classes, adaptades a cadascun de vosaltres.

Borda als altres gossos? No aconseguiu que camini al vostre costat? No podeu pentinar-lo? O que pugi al cotxe? Té por als patinets o bicis?… tot això i molt més es pot treballar.

L’avantatge és que a la classe tindreu al Gabriel tota l’hora només per vosaltres, per treballar tot el que necessiteu. En un entorn controlat, on podeu agafar confiança, i a poc a poc anant afegint estímuls.

També oferim el servei de guarderia canina de dia. Aquesta està pensada per a les persones que vulguin que els seus gossos no estiguin sols a casa mentre treballen, fan compres, executen alguna activitat d’oci.

Estan cuidats i sota la supervisió de personal expert i titulat. S’encarreguen de vetllar pel seu benestar.

Tenen els seus moments de córrer, jugar, sortir a fer les seves necessitats, i també tenen el seu moment de relaxació, d’estar tranquil, de dormir i relaxar-se. Ha d’haver-hi un equilibri entre aquestes dues coses. Podeu estar tranquils perquè sabeu que estan ben atesos.

A més, el nostre personal fa amb ells exercicis d’aprenentatge com jocs olfactius, que no estiri la corretja, si ho necessita, ajuda a socialitzar amb altres gossos…

Per vindre per primer cop, nosaltres el que aconsellem és fer una integració, no deixar el gos ja un primer dia moltes hores. Aconsellem el primer dia, deixar que vingui al club una estona, amb vosaltres, o bé deixar-lo en guarderia mitja horeta per a començar.

Quins serveis més oferim? Consulta d’etologia, per si voleu fer consultes o treballar alguns comportaments. Fem seminaris i tallers, com ara un seminari “d’iniciació al llenguatge caní” o grups per a socialització de cadells.

Tenim una petita botiga on trobareu pinso, menjar humit, corretges, joguines, snacks, desparasitant, suplements naturals, i un llarg etc. I si no tenim el que busqueu, el podem portar. I tot a preus especial per als socis. També som un club social, és a dir, on trobareu i coneixereu gent amb la mateixa afició. I on també fem activitats per vosaltres amb la companyia del vostre amic de 4 potes.

Ah, cada any fem el tractament dels pins contra la processionària!

Qualsevol dubte, ja sabeu, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem.