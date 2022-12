Humans de l’Anoia: Maria Mercè Corrons Roca

MARIA MERCÈ CORRONS ROCA

Soc Maria Mercè Corrons Roca

Estic casada amb Ramón Lladó i tinc dos fills, l’Eduard Boix aficionat a la música i cuiner i l’Albert Boix estudiant d’interpretació de trompa al Liceu. Vaig començar a estudiar música als quinze anys, a l’aleshores conservatori de música, situat a l’Ateneu.

Treballo com a professora de música a l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada – ECMMI- des de fa trenta-un anys com a professora de piano, i d’aquests en fa uns 25 que faig classes a l’aula d’atenció a la diversitat -ADI-. M’agrada especialment treballar amb persones amb diversitat funcional, és molt satisfactori, ja que solen ser alumnes molt agraïts, i qualsevol avenç que facin resulta, tant a ells com a mi, molt emocionant. De la meva feina amb alumnes ADI n’ha sorgit un mètode de piano, destinat en un principi a persones amb dificultats, i que s’ha comprovat que també és apte per a tothom: infants, persones grans o persones que no vulguin estudiar música i que vulguin tocar el piano de manera molt fàcil. El mètode és i s’anomena: Codi Colors, música a l’abast de tothom.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Les persones amb diversitat funcional d’Igualada coneixen i es beneficien de les activitats de l’aula ADI de l’escola de música d’Igualada.