El dret de la gent gran a gaudir de la tecnologia

L’augment de l’esperança de vida ha obert nous escenaris en l’àmbit de la gent gran. La millora de la qualitat de vida ha passat a formar part del primer nivell de l’agenda política i social de les administracions. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2050, un de cada tres catalans tindrà més de 65 anys.

En aquest context neix el Barcelona Aging Collaboratory (BALL), un laboratori que ha de desenvolupar solucions innovadores per avançar cap a un envelliment saludable. Les entitats impulsores del projecte són la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, Parc Sanitari Pere Virgili, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, Universitat Ramon Llull, Universitat Oberta de Catalunya, Fundació iSocial, Efebé, Qida, Universal Doctor i l’Institut de Recerca Vall d’Hebron.

“Parlem d’un projecte estratègic, on entitats de diferents característiques han sabut arribar a un acord”, apunta Anna Fornt, directora general d’Efebé. Totes les organitzacions implicades treballen sota la modalitat de la quàdruple hèlix, és a dir, unió d’esforços per posar les persones al centre de totes les accions.

Ajuda a pacients amb dificultats per alimentar-se

La primera eina tecnològica del Barcelona Aging Collaboratory és un robot que millora l’autonomia de les persones amb dificultats per alimentar-se per voluntat pròpia. Més enllà del benefici per la persona, l’equip també facilita la tasca dels treballadors sanitaris a l’hora d’analitzar les dades del pacient per poder oferir un tractament personalitzat.

Lluny d’aplicar grans solucions per la gent gran, Fornt entén que, “a vegades”, els primers passos impliquen donar resposta a situacions quotidianes. “Ens hem de preparar per a la dependència”, expressa la directiva. La seu física del BALL està situada a les instal·lacions del Parc Sanitari Pere Virgili. En un altre ordre, el doctor Marco Inzitari, un dels ideòlegs del projecte, remarca que “les persones han de prendre el control de la seva salut i de la seva vida”. El laboratori, sota el criteri d’Inzitari, ha d’involucrar les persones grans “en el disseny, desenvolupament i avaluació dels serveis destinats a fomentar la seva autonomia”.

El tracte de la gent gran a les ciutats

La problemàtica de la gent gran a la ciutat, no només gira al voltant dels obstacles que es pot trobar quan ha de pujar unes escales o utilitzar el transport públic. “La soledat i el sentiment de pertinença a un entorn són coses que moltes vegades no es tenen en compte”, recull Anna Fornt. La sensació de seguretat, “dins i fora de la llar”, és un aspecte oblidat tal com s’apunta des d’Efebé. Com a entitat experta en organitzar espais i rutines per gent gran, Fornt fa una crida a deixar enrere “la connotació negativa dels vells”. El robot del Barcelona Aging Collaboratory és capaç d’automatitzar tasques logístiques dels hospitals i centres residencials, millorant així la qualitat del servei.