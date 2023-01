Poble Actiu suspèn la gestió del govern municipal durant l’any de la Capitalitat de la Cultura Catalana

Poble Actiu ha fet públic un comunicat de valoració dels actes que es van celebrar a Igualada durant l’any de la Capitalitat de la Cultura Catalana. Els membres de la formació municipalista han volgut destacar que en ser un títol que concedeix una entitat privada, que no té cap suport institucional a nivell superior ni cap subvenció externa extraordinària, ha acabat suposant una decepció per a les persones que creien que durant el 2022 es realitzarien a la ciutat activitats culturals extraordinàries. Des de Poble Actiu han volgut destacar que “ha sigut un any ple d’activitats culturals molt interessants, com cada any, gràcies a la gran feina de les entitats i professionals de la ciutat malgrat l’habitual poc suport i reconeixement per part del govern actual”.

Cap increment econòmic cap a les entitats o esdeveniments culturals

El regidor Pau Ortínez ha explicat que una part important de la despesa extra que s’ha fet durant aquest any no ha anat cap a espectacles ni cap a les entitats sinó que ha sigut per pagar la gestió de la capitalitat. En concret es van gastar 10.000 € per aconseguir la candidatura, 10.000 € més per pagar una empresa externa per gestionar el procés participatiu dels projectes de les entitats, i encara 10.000 € més per la campanya d’elecció i promoció dels 7 tresors del patrimoni cultural de la ciutat. A aquesta despesa també cal afegir-hi més de 50.000 € que s’han invertit en contractació externa per gestionar la publicitat i la comunicació dels actes que es van fer durant l’any. “La majoria d’actes que s’han dut a terme son els habituals de cada any però han obligat a les entitats a col·locar el logo de la Capitalitat malgrat no hagin tingut cap ajuda o finançament extraordinari. Les entitats han vist com el govern s’ha aprofitat del seu treball, i s’ha volgut apropiar de la seva feina”, ha declarat l’actual regidor.

No s’han solucionat els problemes pendents

Bet Farrés, candidata de Poble Actiu a les pròximes eleccions municipals, ha volgut destacar que la Capitalitat ha suposat una decepció per a molta gent de l’àmbit cultural, ja que no ha servit per treballar o solucionar cap dels problemes que té la ciutat en aquest tema. “Igualada continua amb falta d’equipaments, sense programació estable de música, sense cap escola pública de dansa i donant poc suport a les entitats culturals de la ciutat que fan meravelles amb els pocs recursos que tenen”. En aquesta línia, ha destacat el gran descontentament que tenen moltes entitats cap al govern, cosa que ha fet que 35 entitats culturals de la ciutat s’hagin unit sota el manifest “Tots som cultura?”.

Preludi de la campanya electoral

Poble Actiu ha criticat que el govern Castells es postulés com a capital de la cultura catalana per a l’any 2022 amb finalitats electoralistes, igual com va fer el 2019 per ser capital europea de l’esport. “El govern no aprofita aquests esdeveniments per millorar la ciutat i resoldre’n els problemes, sinó que només fa una campanya de fum i llums de colors per pagar amb diners municipals la seva campanya electoral”. En aquest sentit, han recordat la crítica que van fer el passat més de juliol sobre el fet que el govern es negués a treballar conjuntament amb els altres partits per arribar a acords de ciutat que permetessin millorar les condicions de les entitats i la vida cultural d’Igualada.